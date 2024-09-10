Ataşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Gözaltı

Ataşehir'deki Silahlı Kavga Olayı

Ataşehir'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

3 Eylül tarihinde Aşık Veysel Mahallesi'nde bir otomobil satışından kaynaklı alacak meselesi nedeniyle Caner T., Halil G., Mohammed Y.G. ve Kadir G. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu kargaşada Caner T., olay yerinde hayatını kaybederken, Halil G. hafif yaralandı.

Polisin Müdahalesi

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu Halil G., Mohammed Y.G. ve Kadir G. polis tarafından gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.