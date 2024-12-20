Ataşehir'de Silahlı Yaralama Olayında 2 Kardeş Tutuklandı

İstanbul Ataşehir'de Gözaltına Alınan Kardeşler Tutuklandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, Mustafa Kemal Mahallesi'nde 18 Aralık'ta meydana gelen silahlı yaralama olayında 2 kardeş tutuklandı. Olayda yaralanan İbrahim Ş hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polis, T.A.B. ve ağabeyi E.B.B.'yi gözaltına aldı.

Adalet Sarayı'ndaki İşlemler Tamamlandı

Gözaltına alınan şüphelilerin Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlanarak, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İki kardeş, "kasten yaralama" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerin İfadeleri

Ağabey E.B.B., hakimlikteki sorgusunda olayın bir yanlış anlamadan kaynaklandığını belirtti. "Eşim yaklaşık 4 aydır kayıptır. Ben dosyadaki bayan şahsı eşimin arkadaşına benzettim, o yüzden kardeşime sormasını istedim. Kardeşim beni arayıp kendisini dövdüklerini söyledi. O sırada benim üzerime iki kişi geldi, önceden vurulduğum için korkmaktaydım. Husumetlilerim vardır. Ben saldırı sonrası kaçarken silah patladı, kimseyi yaralamak istemedim. Hatta yaralanan şahsa yardımcı oldum," diye ifade verdi.

Diğer şüpheli T.A.B. ise olayın gelişimini şöyle aktardı: "Ağabeyim Şeyda Ş'yi kayıp olan eşinin arkadaşına benzetti. Ben bayandan müsaade isteyerek yengemin fotoğrafını göstererek sordum. Panikledi. Ağabeyimi görüntülü arayarak kadını sordum. Ben kadına kesinlikle bir eylemde bulunmadım. Ağabeyimin yanına doğru giderken kadının kocası tarafından dayak yedim. Kaçarken ağabeyimi aradım. Bu esnada şahıslar ağabeyimle karşılaşmış ve dövmeye başlamışlar. Ben bir el silah sesi duydum. Ağabeyim ile konuştuğumda silahı çektiği esnada patladığını söyledi. Biz iş yerimize gittik. Ağabeyim ben uyurken silahı denize atmış. Polisler geldi ve bizi aldılar."