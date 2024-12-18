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Ataşehir'de Silahlı Yaralama Olayında İki Kardeş Gözaltına Alındı

Ataşehir'de bir kişinin silahla yaralanması sonucu iki kardeş gözaltına alındı. Olayın detayları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 20:33
Ataşehir'de Silahlı Yaralama Olayında İki Kardeş Gözaltına Alındı

Ataşehir'de Silahlı Yaralama

Ataşehir'de, Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşanan silahlı yaralama olayı ile ilgili olarak iki kardeş gözaltına alındı. Olay, dün cadde üzerinde gerçekleşti.

Bölgedeki güvenlik kameralarının incelemesi sonucu, yaralanan İbrahim Ş. (39) hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri T.A.B. ve ağabeyi E.B.B.'yi gözaltına aldı.

Olayın Perde Arkası

Yapılan araştırmalara göre, E.B.B.'nin bir süredir eşinden haber alamadığı, T.A.B.'nin de İbrahim Ş.'nin eşi Şeyda Ş.'yi, ağabeyinin eşinin arkadaşına benzetmiş olması, olayın fitilini ateşlemiş.

E.B.B'nin, bu durumu öğrenmesi üzerine İbrahim Ş.'ye haber vermesi ve Şeyda Ş.'nin de eşi İbrahim Ş.'yi çağırması sonucu, taraflar bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada İbrahim Ş. silahla yaralandı.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, zanlıların kendilerini polis olarak tanıttıkları yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bu arada, silahın ateşlendiği an, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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