Ataşehir'de Sosyal Belediyecilik: Sağlık, Eğitim ve Kentsel Dönüşüm

Ataşehir'de Sosyal Belediyecilikle Dolu Bir Yıl

Ataşehir Belediyesi, göreve geldiği ilk günden bu yana ilçeye değer katacak projeleri hayata geçirirken; sosyal hizmetlerden eğitime, sağlıktan kentsel dönüşüme kadar birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler ve Eğitimde Yenilikçi Adımlar

Dayanışma odaklı belediyecilik anlayışıyla yenilenen aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara günde iki öğün sıcak yemek ulaştırılıyor. Çocuklara yönelik beslenme paketleri ve kırtasiye desteği sağlanırken, okullara yerleştirilen su arıtma cihazları öğrencilerin sağlıklı suya erişimini destekliyor. Ayrıca Evde Temizlik ve Çamaşırhane hizmetleri ile ailelerin günlük yaşamları kolaylaştırılıyor.

Ata Akademi bünyesinde sunulan yüz yüze ve çevrim içi eğitimler ile çocukların gelişimi destekleniyor. Genişletilen Rıfat Ilgaz Kütüphanesi ve yakında açılacak olan Yüzüncü Yıl Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi ile ilçenin kültürel altyapısı güçlendiriliyor.

Sağlık Hizmetlerinde Erişimin Artırılması

Sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla Huriye Öğücü Tıp Merkezi Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği hizmete açıldı. Mustafa Saffet Sağlık Kompleksi Prof. Dr. Türkan Saylan Tıp Merkezi’nin açılışı için de son hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Kısa süre önce hizmete alınan Çocuk Kampüsü ile birlikte Duyu Bütünleme Merkezi ve Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi sayesinde çocuklar için güvenli, erişilebilir ve destekleyici alanlar oluşturuluyor.

Kentsel Dönüşüm ve Afet Hazırlıkları

Daha güvenli ve dayanıklı bir Ataşehir hedefiyle kentsel dönüşüm çalışmaları şeffaf dönüşüm modeliyle sürdürülüyor. Afet ve Acil Durum Kriz Merkezi, Ataşehir Afet Köyü ve deprem konteynerleriyle muhtemel afetlere karşı hazırlıklar güçlendirildi.

Sosyal Yaşam, Kültür ve Altyapı Yatırımları

Sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik projeler kapsamında ilçenin ilk restoranı Ata Teras hizmete açıldı. Festival Park’ta kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor, Ata Kafelerin sayısı artırılıyor. Kent Bostanları ile vatandaşların tarımla buluşması sağlanırken, Atafit uygulamasıyla sağlıklı yaşam teşvik ediliyor.

Öte yandan temizlik, yol yenileme, çevre düzenleme ve bakım-onarım çalışmalarının kesintisiz sürdüğü Ataşehir’de ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığı vurgulandı.

Yeni Yıla Doğru Değerlendirme

Yeni yıla sayılı günler kala yapılan değerlendirmede, Ataşehir için çalışma heyecanının ilk günkü kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, 2026 yılının sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesi temennisinde bulunuldu.

BELEDİYE BAŞKANI ONURSAL ADIGÜZEL