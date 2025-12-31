DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,07%
ALTIN
5.951,46 0,84%
BITCOIN
3.816.561,28 -1,04%

Ataşehir'de Sosyal Belediyecilik: Sağlık, Eğitim ve Kentsel Dönüşüm

Ataşehir Belediyesi; aşevi, sağlık merkezleri, eğitim ve kentsel dönüşüm projeleriyle sosyal belediyecilikte bir yılda kapsamlı hizmetler sundu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:24
Ataşehir'de Sosyal Belediyecilik: Sağlık, Eğitim ve Kentsel Dönüşüm

Ataşehir'de Sosyal Belediyecilikle Dolu Bir Yıl

Ataşehir Belediyesi, göreve geldiği ilk günden bu yana ilçeye değer katacak projeleri hayata geçirirken; sosyal hizmetlerden eğitime, sağlıktan kentsel dönüşüme kadar birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler ve Eğitimde Yenilikçi Adımlar

Dayanışma odaklı belediyecilik anlayışıyla yenilenen aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara günde iki öğün sıcak yemek ulaştırılıyor. Çocuklara yönelik beslenme paketleri ve kırtasiye desteği sağlanırken, okullara yerleştirilen su arıtma cihazları öğrencilerin sağlıklı suya erişimini destekliyor. Ayrıca Evde Temizlik ve Çamaşırhane hizmetleri ile ailelerin günlük yaşamları kolaylaştırılıyor.

Ata Akademi bünyesinde sunulan yüz yüze ve çevrim içi eğitimler ile çocukların gelişimi destekleniyor. Genişletilen Rıfat Ilgaz Kütüphanesi ve yakında açılacak olan Yüzüncü Yıl Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi ile ilçenin kültürel altyapısı güçlendiriliyor.

Sağlık Hizmetlerinde Erişimin Artırılması

Sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla Huriye Öğücü Tıp Merkezi Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği hizmete açıldı. Mustafa Saffet Sağlık Kompleksi Prof. Dr. Türkan Saylan Tıp Merkezi’nin açılışı için de son hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Kısa süre önce hizmete alınan Çocuk Kampüsü ile birlikte Duyu Bütünleme Merkezi ve Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi sayesinde çocuklar için güvenli, erişilebilir ve destekleyici alanlar oluşturuluyor.

Kentsel Dönüşüm ve Afet Hazırlıkları

Daha güvenli ve dayanıklı bir Ataşehir hedefiyle kentsel dönüşüm çalışmaları şeffaf dönüşüm modeliyle sürdürülüyor. Afet ve Acil Durum Kriz Merkezi, Ataşehir Afet Köyü ve deprem konteynerleriyle muhtemel afetlere karşı hazırlıklar güçlendirildi.

Sosyal Yaşam, Kültür ve Altyapı Yatırımları

Sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik projeler kapsamında ilçenin ilk restoranı Ata Teras hizmete açıldı. Festival Park’ta kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor, Ata Kafelerin sayısı artırılıyor. Kent Bostanları ile vatandaşların tarımla buluşması sağlanırken, Atafit uygulamasıyla sağlıklı yaşam teşvik ediliyor.

Öte yandan temizlik, yol yenileme, çevre düzenleme ve bakım-onarım çalışmalarının kesintisiz sürdüğü Ataşehir’de ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığı vurgulandı.

Yeni Yıla Doğru Değerlendirme

Yeni yıla sayılı günler kala yapılan değerlendirmede, Ataşehir için çalışma heyecanının ilk günkü kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, 2026 yılının sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesi temennisinde bulunuldu.

BELEDİYE BAŞKANI ONURSAL ADIGÜZEL

BELEDİYE BAŞKANI ONURSAL ADIGÜZEL

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selçuklu Belediyesi'nden Dijital Dönüşüm: e-İmar Yazılımı 2026'da
2
Yılbaşına Özel: Kişiye Özel Zeytinyağı Edremit'ten
3
Kaymakam Odabaş, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Üretim Alanlarını İnceledi
4
Nazilli Belediyesi'nden Yeşil Mahalle'ye 5 Bin Metrekarelik Yol Yatırımı
5
Gölbaşı Belediyesi'nden Memurlara Müjde: Sosyal Denge Tazminatı %120 Arttı
6
BUÜ 2024 Kalite Ödülleri Sahiplerini Buldu
7
Diyarbakır'da Sağlık Ekipleri Kar ve Tipide Zamanla Yarıştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları