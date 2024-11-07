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Ataşehir'de Tehlikeli Sürüşe Ceza: 7.819 Lira

Ataşehir'de makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücüye toplam 7.819 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:34
Ataşehir'de Tehlikeli Sürüşe Ceza: 7.819 Lira

Ataşehir'de Tehlikeli Sürüşün Sonucu

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, trafiği tehlikeye düşüren bir sürücüye 7.819 lira ceza kesildi. Olay, sürücünün makas atarak araç kullandığının sosyal medyada paylaşılması ile ortaya çıktı.

Emniyet Ekiplerinin Müdahalesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, D100 kara yolunda meydana gelen durumu incelemek üzere harekete geçti. Sosyal medyada yer alan görüntülerden yola çıkarak, sürücünün aracı ile ilgili plaka bilgilerini tespit eden ekipler, O.S. isimli sürücüyü hızlıca yakaladı.

Cezalar ve Adli İşlemler

Yapılan denetim sonucunda, O.S.'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki "makas atmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden dolayı 7.819 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücü hakkında "cebir ve tehdit kullanarak kara ulaşımını engellemek" maddesinden de adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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