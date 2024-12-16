Ataşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Ataşehir'de Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendiren Zanlı Tutuklandı

Ataşehir'de, dijital platformlarda yayınlanan bir video klipte uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddia edilen E.C.A, polis tarafından tutuklandı.

Gözaltı ve Ele Geçirilen Madde

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 4 Ekim tarihinde dijital platformlarda yayımlanan video klipte Sansar Salvo adıyla bilinen E.C.A'nın uyuşturucu madde kullanımını teşvik ettiği belirlendi. Bu durum, toplum güvenliğini tehlikeye düşürdü.

Polisin düzenlediği operasyon neticesinde, E.C.A. Ataşehir'deki evinde yakalanırken, evde yapılan aramalar sonucunda 2,35 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Suç Kayıtları ve Tutuklama Süreci

Yapılan araştırmalarda, şüpheli E.C.A'nın daha önce çeşitli suçlardan 10 suç kaydının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.