Ataşehir TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaza detayları

Ataşehir mevkiinde gece saatlerinde otoyolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevki Ankara istikametinde gerçekleşti.

İddiaya göre sebze ve meyve yüklü kamyonet ile 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kaza sonucu 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

