Ataşehir TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı

Ataşehir'de TEM Otoyolu'nda 04.00'te meydana gelen zincirleme kazada sebze-meyve yüklü kamyonet ile 4 otomobil çarpıştı; 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 07:09
Ataşehir TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı

Ataşehir TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaza detayları

Ataşehir mevkiinde gece saatlerinde otoyolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevki Ankara istikametinde gerçekleşti.

İddiaya göre sebze ve meyve yüklü kamyonet ile 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kaza sonucu 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

ATAŞEHİR'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI : 6 YARALI

ATAŞEHİR'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI : 6 YARALI

ATAŞEHİR'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI : 6 YARALI

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dörtyol Keçeli'de Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
2
Kocaeli'de Market Tartışması Büyüdü: 'Şeker Dökme' Uyarısı Kasiyeri Darp Ettirdi
3
Siirt'te Kayıp Alzheimer Hastası Ramazan Batur İçin Kızıdan Çağrı
4
Atatürk Üniversitesi'nden 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'ne Destek — 'Yeşil Vatan Seferberliği'nde Kampüste Fidan Dikimi
5
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri SANKO Sanat Galerisi'ni Ziyaret Etti
6
Restoratif Diş Hekimliği Derneği 26. Uluslararası Kongresi Gaziantep’te
7
Ekşisu Sazlığı'nda 149 Kuş Türü: Göçmen Kuşların Hayati Sığınağı

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi