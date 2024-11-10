Atatürk, 86. Ölüm Yıldönümünde Çin'de Anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, 86. Ölüm Yıldönümünde Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Çin'de anıldı. Tören, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle gerçekleştirildi.

Tören Detayları

Büyükelçi İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliğindeki törene, büyükelçilik görevlileri, Çin'deki Türk kurumlarının temsilcileri ve Türkiye'den konuklar katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Atatürk'ün hatırasını anlatan bir sinevizyon gösterisi sunuldu.

Atatürk'ün Mirası ve Önemi

Büyükelçi Musa, törende yaptığı konuşmada, irtihalinin 86. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti. Atatürk'ün Türk tarihinin “devlet kurucu” vasfını haiz müstesna şahsiyetlerinden olduğunu ifade eden Musa, onun en önemli eserinin 101. yılı kutlanan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu vurguladı.

Musa, “Atatürk’ü sadece anmakla yetinemeyiz. Vefatının her yıl dönümünde ilkelerini ve Cumhuriyetimizi daha çok anlamaya ihtiyacımız var” diyerek sözlerini sürdürdü.

Askeri Deha ve Vizyon

Türkiye'nin Pekin Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Kaan Gülerce ise anma konuşmasında Atatürk'ün umutsuz zamanlarda dahi Türk milletini Milli Mücadele'nin sonunda zafere ulaştırdığını dile getirdi. Gülerce, “Onun bizlere bıraktığı en önemli miras, milli hakimiyet ilkesiyle kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'dir.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Gülerce, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelelerle dolu hayatından ve fikirlerinden aldığımız ilhamla, en büyük emanet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe güvenle taşımak, kalkındırmak ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, bizlerin en önemli vazifesidir.” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Çin'de, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliğindeki törene büyükelçilik görevlileri, Çin'deki Türk kurumlarının temsilcileri ve Türkiye'den konuklar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Çin'de, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliğindeki törene büyükelçilik görevlileri, Çin'deki Türk kurumlarının temsilcileri ve Türkiye'den konuklar katıldı.