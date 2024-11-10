Atatürk, 86. Ölüm Yıldönümünde Pakistan'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen anma töreniyle yad edildi.

Tören, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde gerçekleşti. "10 Kasım Atatürk'ü Anma" günü kapsamında düzenlenen etkinliğe, Büyükelçi İrfan Neziroğlu, büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte çeşitli konuşmalar yapıldı. Büyükelçi Neziroğlu, Atatürk anıtına çiçek ve gül bırakarak, saygısını sundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.