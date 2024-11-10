DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.708.330,35 -3,3%

Atatürk, 86. Ölüm Yıldönümünde Pakistan'da Anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Pakistan'ın İslamabad'ında anıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 09:20
Atatürk, 86. Ölüm Yıldönümünde Pakistan'da Anıldı

Atatürk, 86. Ölüm Yıldönümünde Pakistan'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen anma töreniyle yad edildi.

Tören, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde gerçekleşti. "10 Kasım Atatürk'ü Anma" günü kapsamında düzenlenen etkinliğe, Büyükelçi İrfan Neziroğlu, büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte çeşitli konuşmalar yapıldı. Büyükelçi Neziroğlu, Atatürk anıtına çiçek ve gül bırakarak, saygısını sundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
2
AK Parti, Atatürk'ün 86. Vefat Yıl Dönümünde Anıldı
3
Atatürk, Azerbaycan'da Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı
4
Atatürk, 86. Anma Yılında Özbekistan'da Kayıt Altına Alındı
5
Husiler: ABD ve İngiltere'den Yemen'e 7 Hava Saldırısı
6
Diyanet'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek