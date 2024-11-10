Atatürk, Azerbaycan'da Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı

Azerbaycan'da Atatürk'ü Anma Töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de törenle anıldı.

Törene Katılım Yüksek

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Gaffar Gören, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Büyükelçilik çalışanları, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk eğitim instituasyonları öğrencileri katıldı.

Saat 09.05'teki saygı duruşunun ardından, anıtın yakınındaki Büyükelçilik'teki Türk bayrağı yarıya indirildi. Büyükelçi Bağcı, anıta çelenk bıraktı ve törende İstiklal Marşı okundu.

Bağcı'nın Anma Konuşması

Törende konuşan Cahit Bağcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ebediyete intikal etmiş kahramanları, gazileri ve şehitleri rahmet ve şükranla andığını belirtti. Bağcı, Atatürk'ün ülkenin içerisinde bulunduğu zorluklara rağmen Türk milletinin kaderini değiştirdiğini vurguladı.

Bağcı, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün Türk dış politikasının temel ilkesi olmaya devam ettiğini ifade etti. "Atatürk, ileri görüşlülüğü ve milletine olan inancıyla sadece Türk milletine değil, tüm dünyaya örnek bir devlet adamıdır," dedi.

Kardeşlik İlişkileri Vurgulandı

Bağcı, Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" sözünün Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerine ışık tuttuğunu belirterek, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in güçlü liderlikleriyle ilişkileri daha da derinleştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde Anma Programı

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde de anma programı düzenlendi. Program, Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Öğrenciler, Cumhuriyet Oratoryosu ve Atatürk ile ilgili şiirler seslendirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de törenle anıldı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, anıta çelenk bıraktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de törenle anıldı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, anıta çelenk bıraktı.