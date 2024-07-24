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Atatürk Barajı: 32 Yılda 1,7 Milyar Dolar Ekonomik Katkı

Atatürk Barajı, yıllık 1,7 milyar dolarlık katkısıyla Türkiye ekonomisinin önemli bir unsuru oldu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:58
Atatürk Barajı: 32 Yılda 1,7 Milyar Dolar Ekonomik Katkı

Atatürk Barajı 32. Yaşını Kutluyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Atatürk Barajı'nın Türkiye ekonomisine sağladığı yıllık katkının 1,7 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bu büyüleyici tesis, 32 yıl önce hizmete girdiği günden bu yana elektrik üretimi ve tarımsal sulama gibi alanlarda büyük başarılara imza attı.

Büyük Bir Yatırım ve Mühendislik Harikası

DSİ, yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı'nın ülkenin ve Avrupa'nın en büyük barajı olduğunu vurgulayarak, "Bu abidevi eser, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük yatırımlarından biri olarak mühendislik alanında dünya çapında tanınan yapılar arasında yer alıyor," sözlerine yer verdi.

Su Depolama Kapasitesi ve Etkileri

Barajın rezervuarında depolanan 48,7 milyar metreküp su, Türkiye'nin depolama kapasitesinin yaklaşık %26'sını oluşturuyor. Bu su kütlesi, hidroelektrik enerji üretimi, tarım, su ürünleri yetiştiriciliği ve turizm gibi birçok sektöre hizmet sunuyor.

Güçlü Enerji Üretimi

Atatürk Barajı'nın yıllık 8,9 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesi bulunuyor. İlk türbinin devreye girmesiyle 1992 yılından itibaren toplamda yaklaşık 210 milyar kilovatsaat elektrik üretti ve bu yolla ekonomiye yaklaşık 500 milyar lira katkı sağladı.

Tarımsal Sulama ve Ekonomik Yansımaları

Baraj aracılığıyla sulanan 800 bin hektarlık alan, Türkiye'nin sulanabilir arazisinin yaklaşık %10'unu oluşturuyor. 1995 yılından bu yana sulanan arazi miktarı sürekli artarak 450 bin hektara ulaştı. Bu süreçte, tarımsal sulama ile ekonomiye yaklaşık 423 milyar lira katkı sağlandı.

Turizm ve Balık Yetiştiriciliği

Atatürk Baraj Gölü, balık yetiştiriciliği ile bölgenin gıda çeşitliliğine katkıda bulunurken, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Gölün çeşitli noktalarında tesis edilen iskeleler sayesinde yolcu ve yük taşımacılığı da gerçekleştiriliyor. Uzun Süreli Ekonomik Faydalar

Fırat Nehri üzerindeki diğer büyük barajlar, Atatürk Barajı'nın rezervuarının rüsubatla dolmasını engelleyerek, barajın ömrünü uzatıyor. Bu avantaj, barajın gelecekte de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmesini garantiliyor.

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