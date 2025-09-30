Atatürk Barajı'nda Kuraklık: Samsat Kıyısında Adacıklar Gün Yüzüne Çıktı

Atatürk Barajı'nda kuraklık nedeniyle Samsat kıyısında 150-200 metreye varan su çekilmesi yaşandı, adacıklar ve kısmen ortaya çıkan tarihi alanlar görüldü.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:51
Adıyaman'ın Samsat ilçesi - Bölge yetkilileri uyarıyor

Türkiye'nin en büyük sulama ve enerji kaynaklarından biri olan Atatürk Barajı'nın Adıyaman'ın Samsat ilçesi bölümünde, kuraklık ve küresel ısınma etkisiyle su seviyesi belirgin şekilde geriledi. Suların çekilmesi sonucu kıyılarda yeni adacıklar gün yüzüne çıktı.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada bölgedeki kuraklık tablosunu şu sözlerle özetledi: 'Meteoroloji verilerine göre son 52 yılın en kurak yılı yaşanıyor. Biz de bunu Atatürk Barajı kıyısında çok net hissediyoruz. Daha önce Samsat yazısının bulunduğu yere kadar su vardı. Şimdi bazı bölgelerde ise 150-200 metreye varan su çekilmesi meydana geldi. Çiftçilerimiz yeterli sulama yapamadı. Yağışların olmayışı tarımda ciddi kuraklığa yol açtı.'

Fırat, gölette su seviyesinin gerilemesiyle birlikte daha önce su altında kalan alanlarda yeni ada ve adacıkların ortaya çıktığını belirtti. 'Suyun turkuaz rengi ve kıyısındaki beyaz toprak yapısıyla gölet adeta Maldivlere benziyor,' diye konuştu.

Ayrıca Fırat, su altında kalan bazı tarihi bölgelerin kısmen gün yüzüne çıktığını ifade etti.

Bölgede balıkçılık yapan Mustafa Tümay ise kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesinin bu kadar düşmesini daha önce hiç görmediklerini söyledi ve yaşanan su kaybının hem balıkçılığı hem de yerel tarımı olumsuz etkilediğini vurguladı.

Yetkililer, su kaynaklarındaki düşüşün sürdürülebilir tarım ve bölge ekonomisi üzerinde ciddi etkileri olabileceği uyarısında bulunuyor.

Türkiye'nin en büyük sulama ve enerji kaynaklarından biri olan Atatürk Barajı'nın Adıyaman'ın Samsat ilçesi kısmında, suların çekilmesi nedeniyle adacıklar gün yüzüne çıktı.

