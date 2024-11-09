Atatürk Bulvarı, UNESCO Dünya Mirası Adayı Olma Yolunda

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı’nı UNESCO'ya Aday Gösteriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet'in temel değerlerini yansıtan yapıları içeren 'Atatürk Bulvarı'nı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday göstermek için girişimlerde bulundu.

Cumhuriyet'in Mimarisi: Atatürk Bulvarı

Cumhuriyetin ilk yıllarında Altındağ ilçesinden Çankaya ilçesine uzanan ve Alman şehir plancısı Hermann Jansen tarafından tasarlanan bulvar, tarihi Ulus bölgesinden başlayarak Çankaya Caddesi'nde sona eriyor.

Atatürk Bulvarı, 1920-1938 yılları arasında açılan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası gibi önemli yapıları barındırmanın yanı sıra Devlet Opera, Ankara Radyosu ve Çankaya Köşkü gibi cumhuriyetin mimari simgelerini de kapsıyor.

UNESCO Süreci ve Hedefler

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, UNESCO başvuru sürecine dair detayları paylaştı. Ödemiş, bulvarın şehrin gelişim aksını oluşturduğunu vurgulayarak, "Bir başkent UNESCO'ya girer mi, girer. Dünyada örnekleri var. Brezilya ile Pakistan'ın başkentleri UNESCO listesinde bulunuyor." dedi.

Ödemiş, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ile birlikte, bulvarın UNESCO’ya aday olabilmesi için hazırlıklarını sürdürdüklerini açıkladı.

Cumhuriyet’in Mimari İzleri

Bulvar üzerindeki yapılar, Cumhuriyet’in mimari tarihini gözler önüne seriyor. Ödemiş, bu yapıların, Cumhuriyet'in parlamenter sistem ve ekonomi politikalarının yansımalarını içerdiğini belirtti. "Birinci ve İkinci Meclis, Başbakanlık binası, banka yapıları... tüm bunlar Cumhuriyet'in temel politikalarının simgeleridir. Bulvar, Cumhuriyet felsefesinin okumasını yapabileceğimiz bir mekan sunuyor." ifadelerini kullandı.

UNESCO Zirvesi ve Gelecek Hedefleri

Atatürk Bulvarı'nın UNESCO adaylık dosyasını Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunmaya hazırlanan ABB, 11-13 Aralık tarihlerinde düzenlenecek uluslararası zirve ile Ankara'nın tanıtımını gerçekleştirecek. Ödemiş, zirvenin amacının Cumhuriyetin felsefesini ve değerlerini uluslararası alanda duyurmak olduğunu vurguladı.

Ödemiş, “Bu zirve aracılığıyla Ankara’nın tarihi mirasını ve Cumhuriyet’in felsefesini bir kez daha ön plana çıkaracağız.” şeklinde konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentin iki ilçesini birleştiren ve Cumhuriyetin kuruluş felsefesini mimari yapılarıyla yansıtan "Atatürk Bulvarı"nı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday göstermek için çalışma başlattı. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, AA muhabirine, UNESCO başvurusu süreci hakkında bilgi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentin iki ilçesini birleştiren ve Cumhuriyetin kuruluş felsefesini mimari yapılarıyla yansıtan "Atatürk Bulvarı"nı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday göstermek için çalışma başlattı. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, AA muhabirine, UNESCO başvurusu süreci hakkında bilgi verdi.