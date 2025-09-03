DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,07 -0,2%
ALTIN
4.705,13 -0,64%
BITCOIN
4.591.554,31 -0,13%

Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi 6 Eylül'de Açılıyor

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ndeki park ve hayvanat bahçesi 6 Eylül saat 14.00'te halka açılacak; resmi açılış 29 Ekim'de yapılacak.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 16:14
Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi 6 Eylül'de Açılıyor

Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi 6 Eylül'de açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi'nin 6 Eylül tarihinde ziyarete açılacağını bildirdi.

Parkın özellikleri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yavaş, parka ilişkin, "Doğayla iç içe, çocuklarımız için eğlenceli ve öğretici alanlar, yüzlerce hayvan türü, oyun parkurları, mesire alanları ve daha niceleriyle Ankaralıları bekliyor." ifadesini kullandı.

Yavaş, Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi'nin 6 Eylül'de saat 14.00'te halka açılacağını, resmi açılışın ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacağını belirtti.

Davet

Ankaralıları çocuklar için modern, güvenli ve doğa dostu bir yaşam alanı olarak tasarlanan parkın açılışına davet eden Yavaş, "Gelin, çocuklarımızla birlikte hem öğrenelim hem eğlenelim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını geleceğe birlikte taşıyalım." açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire
2
Hokkaido'da 'Sahte Astronot' Dolandırıcılığı: 1 Milyon Yen Kaybı
3
Afyonkarahisar'da Köylülerin Lavanta Geliri Köy Bütçesine Dönüyor
4
Ankara Akköprü'de Elektrikli Skuter Valizle Trafikte Tehlike
5
Mehmet Şimşek: Ağustos Dış Ticaretinde İyileşme İşareti
6
İsrail'in Paris Büyükelçisi Zarka'dan Küresel Sumud Filosu'na 'hayatta kalın' yorumu — Tepkiler büyüyor
7
Adana'da 124 Ruhsatsız Tüfek Ele Geçti: İşletme Sahibine 8 Yıla Kadar Hapis İstemi

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor