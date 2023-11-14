Atatürk'e hakaret eden dönerci serbest! İşte nedeni

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret eden Mustafa Atmaca, verem hastalığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. İşte detaylar...

Atatürk'e hakaret eden dönerci serbest! İşte nedeni
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Erzurumlu fenomen Mustafa Atmaca, geçtiğimiz hafta Atatürk ve laikliğe yönelik söylediği hakaretler nedeniyle tutuklanmıştı. Ancak Atmaca, sadece iki gün cezaevinde kaldıktan sonra verem hastalığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Atmaca, 650 bin takipçisi olan "Hacı'nın yağ akımı" adlı TikTok hesabında bir canlı yayında gerçekleştirdiği tartışmada Atatürk ve laikliğe yönelik ağır hakaretlerde bulunmuştu. "Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz." şeklindeki sözleri nedeniyle geçen cumartesi günü tutuklanmıştı.

mustafa atmaca

Ancak Atmaca'nın verem hastalığına yakalanmış olması, tutuksuz yargılanmasını sağladı. Karar, sosyal medyada büyük tepki topladı. Hakaret içeren sözlerin serbest bırakma kararındaki etkisi ve bu tür durumlarda adaletin nasıl işlediği tartışılıyor. Kamuoyu, davanın sonucu ve adalet sisteminin bu tür olaylardaki işleyişi hakkında daha fazla bilgi bekliyor.

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