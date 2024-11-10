Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Kamerun'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kamerun'da anıldı. Tören, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlendi.

Törene Katılanlar

Etkinliğe, Büyükelçi Volkan Işıkçı, Büyükelçilik görevlileri ve Kamerun'daki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı. Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Sonrasında İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Işıkçı’nın Mesajı

Büyükelçi Işıkçı, törende yaptığı konuşmada, ebediyete intikalinin 86. yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andığını ifade ederek, Atatürk'ün yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için bir kayıp olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.