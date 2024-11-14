Atatürk Görseline Saldırı: Yabancı Uyruklu Zanlı Tutuklandı

Atatürk Görseline Yapılan Saldırıya Ceza

Antalya'da bulunan bir işletmede Mustafa Kemal Atatürk görselinin bulunduğu etiketi yere atan ve üzerine basan yabancı uyruklu zanlı A.A., 12 Kasım tarihinde gerçekleşen olayın ardından tutuklandı.

Valilik Açıklaması

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım'da bazı basın yayın organlarında çıkan "Antalya'da Atatürk görseline çirkin saldırı" haberinin ardından harekete geçti. Şüphelinin tespit edilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Olayın Gelişimi

Olayın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaşandığı belirlendi. Aynı gün düzenlenen operasyon ile yakalanan A.A., adliyeye sevk edildi.

Hukuki Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar kapsamında "5816 sayılı kanuna muhalefet etmek" suçundan tutuklanan zanlı, mahkemeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

Antalya'daki bu olay, Atatürk değerlerine karşı yapılan saldırıların ciddiyetle ele alındığını bir kere daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.