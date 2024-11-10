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Atatürk, Gürcistan'da Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Gürcistan Tiflis'te düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 11:19
Atatürk, Gürcistan'da Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı

Atatürk, Gürcistan'da Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te anıldı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle tören düzenlendi. Tören, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene, büyükelçilik çalışanları, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, Türk vatandaşları ve Türkiye'den konuklar katıldı.

Büyükelçilik bahçesinde yerel saatle 09.05'te saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve bayrak yarıya indirildi.

Büyükelçi Orbay'ın Anma Konuşması

Büyükelçi Orbay, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnet ve rahmetle andığını ifade etti. Orbay, "Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının değil, esasen ölümsüzlüğe yürüyüşünün 86. yılı vesilesiyle Büyükelçiliğimizde bir kez daha bir araya geldik." dedi.

Atatürk'ün dünya tarihine altın harflerle kazınan bir kahramanlık ve kurtuluş destanı yazdığını vurgulayan Orbay, Türkiye Cumhuriyeti'ni yepyeni bir ruhla kurduğunu belirtti. Ayrıca, Atatürk'ün sadece Türk halkı için değil, bağımsızlık mücadelesi veren ve çağdaşlaşma yolunda ilerlemek isteyen tüm milletler için bir ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Orbay, Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ömrünün sonuna kadar hizmet ettiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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