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Atatürk, Kırgızistan'da Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Bişkek'te düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 11:51
Atatürk, Kırgızistan'da Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Kırgızistan'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk Parkı'nda gerçekleşen törende, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu TSİ 09.05'te yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur ve Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov gibi önemli isimlerle birlikte kurum yetkilileri, Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktı.

“Saygıyla Yad Ediyoruz”

Ahmet Sadık Doğan, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm kahramanları, gazileri ve şehitleri saygıyla, rahmetle ve şükranla andıklarını belirtti.

Doğan, "İstiklal Harbi'ni başlatarak Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan milletimizin önünde yeni bir ufuk açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizin gönlündeki yeri muhkemdir." diyerek, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e yapılacak en büyük katkının, birlik, beraberlik ve kardeşliğe dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

“Büyük Atatürk, Emanetin Bizde”

Doğan, Göktürk yazıtlarından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'una, Tonyukuk'tan Ziya Gökalp'e, Mehmet Akif'ten Nazım Hikmet'e, hepsinin öne çıkardığı değerlerin vatan, bayrak, millet ve özgürlük olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet'i emanet edenlere layık olmak için her alanda çalışacaklarını söyleyen Doğan, "Tarihi bir bütünlük içinde okumak zorundayız. Geçmişten ders alıp yeni ufuklara bakmak zorundayız. Büyük Atatürk, emanetin bizde, yolunda yürüyoruz." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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