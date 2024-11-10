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Atatürk, KKTC'de Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı

Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde KKTC'de yapılan törenlerle anıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 15:01
Atatürk, KKTC'de Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı

Büyük Önder Atatürk, KKTC'de Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir dizi törenle anıldı.

Lefkoşa'daki Törenler

Başkent Lefkoşa'daki ilk tören, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve çeşitli bakanlar ile milletvekilleri katıldı.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesiyle devam etti. Törende KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Kılınç, anıt özel defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özel deftere şu ifadeleri ekledi:

"Bize miras bıraktığın mücadele ruhu, eserlerin ve ilkelerin tam 86 yıldır yolumuzu aydınlatıyor. Eminim ki gelecek kuşaklar da senin gösterdiğin yolda aynı kararlılıkla ilerleyecek ve ilke ile inkılaplarına sahip çıkarak Cumhuriyetimizin bekçileri olacaklardır."

Tatar, Atatürk'ün vasiyetine uygun olarak Türkiye’nin ve Türk milletinin bekası adına Kıbrıs’a her daim dikkat edeceklerini ve büyük bir gayretle çalışacaklarını vurguladı. Tatar, "Biz Kıbrıslı Türkler, yüreklerimizde sönmeyen bir ateş gibi taşırken vizyonun ise bizim de vizyonumuz olmaya devam edecek. Ey Büyük Atatürk! Naçiz bedenin, çok sevdiğin vatan topraklarında ebedi uykusunda yatarken düşüncelerin ve ilkelerin mensubu olmaktan her zaman onur duyduğumuz Türk ulusunun yolunu aydınlatmaktadır. 'En büyük eserim' dediğin Büyük Türkiye Cumhuriyeti ise dimdik ayakta durarak varlığını sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."

Atatürk Kültür Merkezi’nde Program

Lefkoşa'daki törenler, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) devam etti. Burada düzenlenen program, çeşitli konuşmaların yanı sıra Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı piyano dinletisi, "Dersimiz Atatürk" adlı oratoryo ve sinevizyon gösterimiyle sona erdi.

KKTC'nin tüm kent ve beldelerinde de Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı, bu vesileyle mesaj yayımladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86....

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86....

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) törenlerle anıldı.

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