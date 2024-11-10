Atatürk, Moskova’da 86. Yılında Anıldı

Büyük Önder Atatürk, 86. Yılında Moskova’da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Rusya'nın başkenti Moskovada anlam dolu bir törenle anıldı.

Saygı Duruşu ve Anma Etkinlikleri

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma töreninde, yerel saatle 09.05’te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Törende, Rusya'nın çeşitli şehirlerinden Türk çocuklarının "Atatürk, sizin için ne demek?" sorusunu cevapladığı videolar izletildi. Etkinlikte, Büyük Önder'in büstüne de karanfiller konuldu.

Büyükelçi Bilgiç'ten Anlamlı Açıklamalar

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Türk vatandaşları katıldı. Bilgiç, konuşmasında Atatürk’ün bir asır önce İstiklal Harbi'ni başlatarak, Anadolu topraklarında zalimlerin gömülmesine karşı bir ufuk açtığını belirtti.

Bilgiç, “Atatürk, asil milletimizin varlığına ve devletimizin bağımsızlığına kastedilen bir dönemde büyük bir sorumluluğu almış, Milli Mücadelemizin liderliğini üstlenmiştir. Hiç şüphesiz, 57 yıllık ömrüne olağanüstü bir destan sığdıran Ulu Önder Atatürk’ün bu süreçteki en büyük güvencesi yine asil Türk milleti olmuştur.” diyerek Atatürk'ün derin etkisini vurguladı.

Daima İleriye Bakmalıyız

Büyükelçi Bilgiç, bugünün sadece bir yas günü olmadığını, Atatürk'ün armağan ettiği Cumhuriyet'in temel ilkelerini hatırlama ve onlara sahip çıkma günü olduğunu vurgulayarak, “Atatürk'ü anmak kadar ilkelerini anlamamız da önemlidir. Moskova'daki Türk toplumu olarak Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam ediyor, onun mirasını geleceğe güvenle taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Askeri Ataşeden Vurgu

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğamiral Ahmet İşci, Rusya’nın Türkiye'nin kadim komşusu ve dostu olduğunu belirterek, Atatürk’ün “mareşal” ünvanını aldığı Sakarya Meydan Muharebesi sonrası zafer dolayısıyla Millet Meclisinde yaptığı konuşmayı hatırlattı. İşci, “Atatürk, Sakarya Zaferi'nde Sovyet Rusya’nın siyasal, parasal ve teknik yardımda önemli bir rol oynadığını belirtmiş ve Sovyet halkının bugün, yarın ve her zaman Türkiye’nin dostluğuna güvenebileceğini söylemiştir.” diye konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da törenle anıldı. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in (sağ 4) ev sahipliğindeki törene Büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da törenle anıldı. Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’in (sağ 4) ev sahipliğindeki törene Büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Türk vatandaşları katıldı.