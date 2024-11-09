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Atatürk Portresi Anıtkabir'de Sergilenecek

Atatürk portresinin orijinal hali, Anıtkabir'de 10 Kasım'dan itibaren sergilenecek. Sergi 24 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 11:30
Atatürk Portresi Anıtkabir'de Sergilenecek

Orijinal Atatürk Portresi Anıtkabir'de

Milli Eğitim Bakanlığı, ders kitaplarında ve okul duvarlarında sıklıkla gördüğümüz Atatürk portresinin orijinalini 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de sergileyecek.

Başlatılacak olan "Orijinal Atatürk Portresi Sergisi", 10 Kasım ile Atatürk Haftası'nın ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar tam 15 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Portreyi Yapan Ressam

Ressam Şeref Sonel tarafından bir fotoğraf üzerinden oluşturulan bu sulu boya portresi, eğitim camiası için özel bir anlam taşıyor. Portre, okulların sınıf duvarlarından ders kitaplarının ilk sayfalarına kadar geniş bir alanda yer alıyor.

Tarihi Portre ve Değeri

Tarihi Atatürk portresi, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı envanterine dahil edildi. Portre hakkında yapılan değerlendirmelerde, bu eserin tarihi değeri kadar Türk milletine gerçek Atatürk'ü gösterme açısından da çok kıymetli olduğu vurgulanıyor.

Ayrıca portreyle ilgili hazırlanan raporda, "Bu eser yalnız tarihi kıymet olarak değil, aynı zamanda Türk milletine ve sanatkarlarına hakiki Atatürk'ü göstermesi bakımından kıymet biçilemeyecek değerde bir eserdir" ifadesi yer aldı. Raporda dikkat çekilen önemli bir nokta da, portrenin aslına uygun olarak çoğaltılması gerekliliğidir.

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