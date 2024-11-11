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Atatürk, Prizren'de Anıldı: 86. Ölüm Yıldönümü Törenleri

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 00:26
Atatürk, Prizren'de Anıldı: 86. Ölüm Yıldönümü Törenleri

Büyük Önder Atatürk Kosova'nın Prizren Şehrinde Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında, Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Törene Katılım Yoğundu

Filizler Atatürkçü Türk Kültür Sanat Derneği tarafından Prizren'in tarihi Lumbardhi Sineması'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam ve birçok davetli katıldı.

Tören, saygı duruşu ve her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Dernek üyeleri, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülerle katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı; ayrıca halk oyunları gösterisi de sahnelendi.

Ortak Anma Etkinlikleri

51 yılı aşkın süredir Prizren'de faaliyetlerini sürdüren Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği, Kosova Türk Yazarlar Derneği ve Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınlar Derneği işbirliğiyle Atatürk'ü anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik sırasında Atatürk'e ithaf edilen şiirler okundu ve onun sevdiği şarkılar katılımcılar tarafından hep bir ağızdan söylendi.

Gerçekleştirilen konuşmalarda, Kosova ve Balkan Türklerinin her 10 Kasım'da Atatürk'ü çeşitli etkinliklerle anma geleneğine vurgu yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86....

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında, Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde törenlerle anıldı. Filizler Atatürkçü Türk Kültür Sanat Derneğince Prizren'in tarihi Lumbardhi Sineması'nda düzenlenen törende, dernek üyelerince Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86....

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında, Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde törenlerle anıldı. Filizler Atatürkçü Türk Kültür Sanat Derneğince Prizren'in tarihi Lumbardhi Sineması'nda düzenlenen törende, dernek üyelerince Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi, halk oyunları gösterisi sunuldu.

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