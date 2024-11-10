Atatürk, Selanik'teki Doğum Evinde Anıldı

Büyük Önder Atatürk'ün Anma Töreni Selanik'te Gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında, Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde düzenlenen törenle anıldı. Tören, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından organize edildi.

Yoğun İlgi ve Katılım

Törene, Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Atatürk Evi'nin bahçesi kalabalıklarla dolarken, evin çevresinde de yüzlerce kişi toplandı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Yerel saatle 09.05'te yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törende konuşma yapan Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözünü hatırlatarak, bu ifadenin Cumhuriyet'i Türk milletine emanet ettiğinin en büyük kanıtı olduğunu belirtti.

Artan Ziyaretçi Sayısı

Gedik, Atatürk Evi'ne gösterilen yoğun ilginin mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Geçen yıl 285 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl 460 bini geçtiğini belirten Gedik, burayı ziyaret edenlerin, Atatürk'e duydukları bağlılığı sunduklarını ve bir ulusu yeniden inşa eden büyük liderin yetiştiği kenti görme fırsatı bulduklarını vurguladı.

Öğrencilerden Etkileyici Şiirler

Tören, öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin okudukları şiirlerle sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında, Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunun düzenlediği anma törenine, Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında, Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunun düzenlediği anma törenine, Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.