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Atatürk, Senegal'de 86. Yılında Anıldı

Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Senegal'in Dakar kentinde düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 15:55
Atatürk, Senegal'de 86. Yılında Anıldı

Atatürk, Senegal'de Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen törenle anıldı.

Tören, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde saygı duruşuyla başladı. Atatürk'ün vefat saati olan 09.05'te, bayraklar yarıya indirilerek siren çaldı.

Büyükelçi Sağman'ın Mesajı

Törende konuşan Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, her 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını ifade etti. Büyükelçi Sağman, Cumhuriyet değerleriyle yetişmiş bir Türk diplomat olarak Türkiye'ye hizmet etmekten duyduğu gururu belirtti.

Tören, Büyükelçilik çalışanlarının çocuklarının okuduğu Atatürk temalı şiirlerle sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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