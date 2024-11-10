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Atatürk, Trabzon'da 'Sonsuzluk' Koreografisiyle Anıldı

Büyük Önder Atatürk, Trabzon'da ebediyete intikalinin 86. yılında özel bir koreografi ile anıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 12:59
Atatürk, Trabzon'da 'Sonsuzluk' Koreografisiyle Anıldı

Büyük Önder Atatürk, Trabzon'da Anıldı

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Kaya ve personeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla anlam dolu bir etkinlik gerçekleştirdi. Hazırlanan özel videoda, Atatürk'ü anmak amacıyla "sonsuzluk" koreografisi sergilendi.

Sonsuzluk Koreografisi

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Kaya ve belediye çalışanları siyah kıyafetler giyerek belediye önünde toplandı ve sonsuzluk işareti oluşturdu. Yoğun bir duygunun paylaşıldığı bu anlamlı an, dronla havadan görüntülendi.

Atatürk'e Vefa

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türk milletinin Atatürk'e olan vefa borcunu dile getirerek, "Ölümünün 86. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum," dedi. Kaya, vatan topraklarında hür ve bağımsız yaşamanın Atatürk'e ve onunla mücadele eden arkadaşlarına borçlu olduğunu vurguladı.

Kaya, sözlerine şu şekilde devam etti: "Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak hepimizin vefa borcu, onu anlamak ise yurtseverlik görevimizdir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, tam bağımsız bir Türkiye demektir; kadın-erkek eşitliği, çalışmak, üretmek ve müreffeh bir Türkiye olma arzusunun temsilcisidir. Atatürk, yurtta barış, dünyada barış demektir."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Kaya ve belediye personeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin...

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Kaya ve belediye personeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılına özel hazırladıkları videoda "sonsuzluk" koreografisi yaptı. Kaya, açıklama yaptı.

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Kaya ve belediye personeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin...

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Kaya ve belediye personeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılına özel hazırladıkları videoda "sonsuzluk" koreografisi yaptı. Kaya, açıklama yaptı.

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