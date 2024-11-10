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Atatürk'ü Anıyoruz: 86. Yılı Törenlerle İfade Edilecek

Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılını anma etkinlikleriyle kutlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de olacak.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 09:00
Atatürk'ü Anıyoruz: 86. Yılı Törenlerle İfade Edilecek

Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında yurt genelinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dış temsilciliklerde düzenlenecek tören ve etkinliklerle anılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir’i ziyaret ederek, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenecek anma törenine katılacak. Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de iştirak edecek.

Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumduğu odada da bir tören düzenlenecek.

Günün Diğer Gelişmeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Kabine Toplantısı’na başkanlık edecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni yerleşkesi ile Atatürk Müze Köşkü'nün açılış törenlerine katılacak.

Türkiye'nin Dış Politika Aktiviteleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler de dikkatle izleniyor.

Spor Gündemi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki dördüncü maçında Slovakya ile deplasmanda karşılaşacak. Trendyol Süper Lig’in 12. haftasındaki maçlar da heyecanla bekleniyor.

12. haftada ayrıca **Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği**, **Teksüt Bandırmaspor-Boluspor**, **Manisa FK-Erzurumspor FK** ve **Sakaryaspor-Kocaelispor** müsabakaları gerçekleşecek.

Hentbol ve diğer spor branşlarındaki heyecan, gün boyunca Türkiye genelinde devam edecek. 2024 FIA Rallikros Dünya Şampiyonası'nın sezon finali de İstanbul Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

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Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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