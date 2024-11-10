Atatürk'ü Anma Törenleri ve Önemli Gelişmeler 10 Kasım 2024

10 Kasım 2024: Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı anısına yurt genelinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dış temsilciliklerde çeşitli törenler ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılacak. Ayrıca, Atatürk'ün son anlarını geçirdiği Dolmabahçe Sarayı'nda da özel bir anma töreni yapılacak.

TBMM Başkanı'ndan Anlamlı Katılım

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni yerleşkesi ile Atatürk Müze Köşkü'nün açılış törenlerine iştirak edecek. Törenler Anadolu'da Atatürk'ü anma etkinlikleri ile dolu bir gün sunacak.

Siyasi Gelişmeler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Atatürk'ün anma etkinliklerine katılmak üzere Anıtkabir'e gidecek.

Dünya Diplomasisi Gündemde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Riyad'a hareket etti. Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler de dikkatle izleniyor.

Spor Gündemi

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki dördüncü maçında Slovakya ile karşılaşacak. Maç Bratislava'da saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ise Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray-Samsunspor, RAMS Başakşehir-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Net Global Sivasspor maçları gerçekleştirilecek. Bu müsabakalar İzmir ve İstanbul'da oynanacak.

Bunun dışında, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig gruplarında da hafta sonu maçları tamamlanacak. Kadın futbolunda ise Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ve hentbolda önemli karşılaşmalar oynanacak.

Son olarak, 2024 FIA Rallikros Dünya Şampiyonası'nın sezon finali İstanbul Park'ta 11.30'da düzenlenecek.