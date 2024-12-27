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Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılı Dikmen'de Coşkuyla Kutlandı

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yılı, Dikmen'de düzenlenen törenle anlam dolu anılarla kutlandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 18:00
Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılı Dikmen'de Coşkuyla Kutlandı

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılı Kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yılı dolayısıyla Dikmen'de anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Tören, Dikmen Keklikpınarı'ndaki Seğmenler Parkı'nda düzenlendi.

Etkinlikte, İstiklal Marşı okundu ve Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ile şehitler için huzur içinde saygı duruşunda bulunuldu.

Milli Mücadele'nin Merkezi

Ankara Vali Yardımcısı Bekir Yılmaz, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 1919'da Ankara'ya gelişinin milli mücadele için taşıdığı önemi vurguladı. Yılmaz, "Şehrimiz bu tarihten itibaren milli mücadelemizin stratejik ve coğrafi merkezi olarak belirlenmiş, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık simgesi haline gelmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı ve geleceğimizin şekillendiği bir merkez olmuştur," dedi.

Konuşmaların ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ve Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, etkinlikte söz aldı. Törende seğmenlerin gösterisi büyük ilgi topladı.

Seğmenlerden Anlamlı Yürüyüş

Törenin ardından seğmenler, Ankara Garı'ndan Ulus'taki Atatürk Anıtı'na yürüyerek etkinliğe devam etti. Metin Özaslan, burada Atatürk'ün Ankara'ya geldiği dönemi ve seğmenlerin tarihini anlattı. Özaslan, "Bu topraklarda seğmenler, yiğit Ankaralılar, Türkiye sevdalıları oldukça, kızılca gün ateşleri hiçbir zaman sönmeyecek," ifadesini kullandı.

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