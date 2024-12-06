Atatürk'ün Bilecik'e Gelişinin 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Atatürk'ün Bilecik'e İlk Gelişi Anıldı

Bilecik'te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk gelişinin 104. yıl dönümü, özel etkinliklerle kutlandı. Bilecik Garı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin Performanslarıyla Zenginleşti

Etkinlikte öğrenciler çeşitli şiirler okudu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, burada yaptığı konuşmada, Bilecik Mülakatı'nın Milli Mücadele tarihinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Aygöl, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Bilimsel Sunum ve Sergi

Halk oyunları gösterisinin ardından, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin, "Milli Mücadele'de Bir Dönüm Noktası: Bilecik" başlıklı bir sunum yaptı. Etkinlik, Atatürk'ün Bilecik'e teşrifleri ve Bilecik Mülakatı'nın 104. yıl dönümünü anlatan serginin gezilmesiyle sona erdi.

Katılımcılar

Programa, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdür Vekili Kubilay Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bilecik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk gelişinin 104'üncü yılı, Bilecik Mülakatı'nın canlandırılmasıyla kutlandı.

Bilecik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk gelişinin 104'üncü yılı, Bilecik Mülakatı'nın canlandırılmasıyla kutlandı.