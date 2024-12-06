DOLAR
34,76 -0,27%
EURO
36,8 -0,2%
ALTIN
2.943,98 -0,38%
BITCOIN
3.357.953,72 2,51%

Atatürk'ün Bilecik'e Gelişinin 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 104. yılı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 00:50
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 00:57
Atatürk'ün Bilecik'e Gelişinin 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Atatürk'ün Bilecik'e İlk Gelişi Anıldı

Bilecik'te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk gelişinin 104. yıl dönümü, özel etkinliklerle kutlandı. Bilecik Garı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin Performanslarıyla Zenginleşti

Etkinlikte öğrenciler çeşitli şiirler okudu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, burada yaptığı konuşmada, Bilecik Mülakatı'nın Milli Mücadele tarihinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Aygöl, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Bilimsel Sunum ve Sergi

Halk oyunları gösterisinin ardından, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin, "Milli Mücadele'de Bir Dönüm Noktası: Bilecik" başlıklı bir sunum yaptı. Etkinlik, Atatürk'ün Bilecik'e teşrifleri ve Bilecik Mülakatı'nın 104. yıl dönümünü anlatan serginin gezilmesiyle sona erdi.

Katılımcılar

Programa, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdür Vekili Kubilay Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bilecik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk gelişinin 104'üncü yılı, Bilecik Mülakatı'nın...

Bilecik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk gelişinin 104'üncü yılı, Bilecik Mülakatı'nın canlandırılmasıyla kutlandı.

Bilecik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk gelişinin 104'üncü yılı, Bilecik Mülakatı'nın...

Bilecik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk gelişinin 104'üncü yılı, Bilecik Mülakatı'nın canlandırılmasıyla kutlandı.

İLGİLİ HABERLER

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Parlatino Genel Kurulu'nda Önemli Mesajlar Verdi
2
Arap Birliği Suriye Konulu Acil Toplantıyı Erteledi
3
Manisa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
4
8. Türk-Alman Tiyatro Festivali Berlin'de Başladı
5
MEB'den Öğrenci Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik: Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete'de
6
New York'ta Dünya Türk Kahvesi Günü Coşkuyla Kutlandı
7
Suriye'nin Humus İli'ndeki Resten Otoban Köprüsüne Hava Saldırısı Düzenlendi

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor