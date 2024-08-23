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Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişinin 99. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Çankırı'da Atatürk'ün gelişinin 99. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle anıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 19:25
Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişinin 99. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişi Anısına Tören Düzenlendi

Çankırı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şehre gelişinin 99. yıl dönümünü törenle kutladı. Tören, Atapark'taki Atatürk anıtında gerçekleştirildi.

Vali Vekili Yüksel ve Çocuklar

Vali Vekili Recep Yüksel, etkinliğe katılan çocuklarla birlikte Atatürk anıtına çiçek bıraktı. Yüksel, ardından Atatürk'ün Çankırı'ya gelişini simgeleyen Türk bayrağını öperek, sporculardan teslim aldı.

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

Tören kapsamında, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve çelenk sunma işlemi yapıldı.

Belediye Başkanı Esen'in Konuşması

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, burada yaptığı konuşmada, Çankırı'nın tarih boyunca pek fazla savaş yaşamamasına rağmen, en çok şehit veren iller arasında olduğunu ifade etti. Esen, "Yanı başımızdaki Anadolu'nun bir yansıması olarak, yüksek ahlaklı ve ülkesini seven insanlarız. Zorlu koşullarda dahi dostluğu ve yarenliği en iyi bilenleriz," dedi.

Gezi ve Fotoğraf Sergisi

Konuşmaların ardından katılımcılar, Atatürk'ün Çankırı'da kaldığı Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki odayı ziyaret etti. Ziyaretlerinden sonra, Atatürk'ün İstiklal Yolu güzergahındaki ziyaretlerini gösteren fotoğraf sergisi gezildi.

Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Saygı duruşunda...

Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni yapıldı.

Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Saygı duruşunda...

Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni yapıldı.

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