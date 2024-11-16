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Atatürk'ün Çocukluğu Anlatan Animasyon 'Mustafa' Almanya ve Avusturya'da Vizyona Girdi

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu konu alan animasyon film 'Mustafa', Almanya ve Avusturya'da sinemaseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 18:12
Atatürk'ün Çocukluğu Anlatan Animasyon 'Mustafa' Almanya ve Avusturya'da Vizyona Girdi

Atatürk'ü Anlatan Animasyon Film 'Mustafa' Yayınlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu konu alan animasyon film 'Mustafa', Almanya ve Avusturya'da sinemaseverlerle buluştu. Film, Berlin'deki Cineplex Alhambra sinemasında gerçekleştirilen ilk gösterim ile izleyici ile buluştu.

Başkonsolos İlk Gösterimde Bulundu

Gösterimde yer alan Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, filmi çocuklarla birlikte izleyerek önemli bir deneyim yaşadı. Şanlı, film ile ilgili değerlendirmesinde, "Ben ve oğlum filmi çok başarılı bulduk. Yurt dışında yetişen çocukları bilgilendirmek amacıyla bu gibi filmlerin devamını diliyoruz." şeklinde konuştu.

Film Hakkında Detaylar

Filmin Almanya ve Avusturya'daki dağıtımını üstlenen AF Medya Genel Müdürü Ali Fidan, filmi toplamda 39 sinema salonunda izleyiciyle buluşturduklarını açıkladı. Ayrıca, Fidan, filmin 21 Kasım'da Hollanda'da, 23 Kasım'da ise Norveç'te gösterime gireceğini de duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu anlatan "Mustafa"...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu anlatan "Mustafa" isimli film Almanya'da ve Avusturya'da vizyona girdi. Berlin'deki Cineplex Alhambra sinemasındaki ilk gösterimi Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı çocuklarla beraber izledi.

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