Atatürk'ün Gaziantep'e Gelişinin 92. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Gaziantep'te Atatürk'ün 92. Yılı Coşkuyla Anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 92. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tören, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Protokol üyeleri, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudular.

Ayrıca, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde gerçekleşen törende, Atatürk'ün 92 yıl önce halkı selamladığı balkon önünde bir etkinlik düzenlendi. Vali Çeber, "Bugünün çok değerli ve önemli olduğunu" ifade ederek, "Gaziantep, 1933 yılında gazi unvanına sahip olan tek şehir olarak tarih sahnesinde yer almıştır," dedi.

Gaziantepliler Gurur Duyuyor

Vali Çeber, Atatürk'ün Gaziantep'e yaptığı ziyaretin, Anteplilerin cesur mücadelesinin takdir edildiği bir an olduğunu vurguladı. Gazianteplilerin, şehirlerini savunurken gösterdikleri cesaretle Atatürk'ü onurlandırdığını belirtti. Bu özel buluşma ile Gaziantep’in tarihi bir an yaşadığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "92 yıl önce bu balkona Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıktı ve iki gazinin buluşması gerçekleşti," dedi. Şahin, bu buluşmanın Ramazan Bayramı arifesine denk geldiğini ve bu durumu çifte bayram olarak nitelendirdi.

Konuşmaların ardından Atatürk'ün halkı selamladığı balkonda hatıra fotoğrafı çekildi ve program sona erdi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 92. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Protokol üyeleri Atatürk'ün halkı selamladığı balkonda hatıra fotoğrafı çekildi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 92. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Protokol üyeleri Atatürk'ün halkı selamladığı balkonda hatıra fotoğrafı çekildi.