DOLAR
35,67 0%
EURO
37,46 0%
ALTIN
3.180,65 0%
BITCOIN
3.732.697,15 0,36%

Atatürk'ün Gaziantep'e Gelişinin 92. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 92. yılı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Vali ve protokol üyeleri anıta çelenk sundu.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 12:25
Atatürk'ün Gaziantep'e Gelişinin 92. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Gaziantep'te Atatürk'ün 92. Yılı Coşkuyla Anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 92. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tören, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Protokol üyeleri, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudular.

Ayrıca, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde gerçekleşen törende, Atatürk'ün 92 yıl önce halkı selamladığı balkon önünde bir etkinlik düzenlendi. Vali Çeber, "Bugünün çok değerli ve önemli olduğunu" ifade ederek, "Gaziantep, 1933 yılında gazi unvanına sahip olan tek şehir olarak tarih sahnesinde yer almıştır," dedi.

Gaziantepliler Gurur Duyuyor

Vali Çeber, Atatürk'ün Gaziantep'e yaptığı ziyaretin, Anteplilerin cesur mücadelesinin takdir edildiği bir an olduğunu vurguladı. Gazianteplilerin, şehirlerini savunurken gösterdikleri cesaretle Atatürk'ü onurlandırdığını belirtti. Bu özel buluşma ile Gaziantep’in tarihi bir an yaşadığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "92 yıl önce bu balkona Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıktı ve iki gazinin buluşması gerçekleşti," dedi. Şahin, bu buluşmanın Ramazan Bayramı arifesine denk geldiğini ve bu durumu çifte bayram olarak nitelendirdi.

Konuşmaların ardından Atatürk'ün halkı selamladığı balkonda hatıra fotoğrafı çekildi ve program sona erdi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 92. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle...

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 92. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Protokol üyeleri Atatürk'ün halkı selamladığı balkonda hatıra fotoğrafı çekildi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 92. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle...

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 92. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Protokol üyeleri Atatürk'ün halkı selamladığı balkonda hatıra fotoğrafı çekildi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'in Kuş Cenneti Buzla Kaplandı
2
Aydın'da Motosiklet Kazası: 80 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Dışişleri Bakanı Fidan: DEAŞ ve PKK ile Mücadelede Birliktelik Şart
4
Dışişleri Bakanı Fidan: Irak'tan PKK'ya Terör Örgütü Statüsü Bekleniyor
5
İsrail Saldırıları: 3 Lübnanlı Öldü, 44 Yaralı
6
Konya'daki Çöken Bina Sonrası Cadde Yeniden Trafiğe Açıldı

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler