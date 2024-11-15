Atatürk'ün Holografik Canlandırıldığı 'Keşke' Oyunu İstanbul'da Sahnelendi

'Keşke' Oyunu İle Atatürk'le Buluşma Deneyimi

Evren Bingöl ve Anıl Helvacı'nın kaleme aldığı, Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erlim tarafından sahnelenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün holografik olarak canlandırıldığı tiyatro oyunu 'Keşke', DasDas Ataşehir'de seyirciyle buluştu.

Holografik Deneyim ve İzleyici Etkileşimi

Prömiyeri geçen ay yapılan 'Keşke', "Atatürk ile konuşabilseydiniz, ona ne anlatırdınız?" sorusundan ilham alarak, hayali bir ortamda Atatürk ile karşılaşma ve konuşma deneyimini izleyicilere sunuyor. Tek perdelik oyunun başrollerini Nur Ger ve hologram oyuncu olarak Evren Bingöl üstleniyor.

Mutluluk ve Hologramın Zorlukları

Oyuna dair konuşan Nur Ger, Atatürk ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Finalde seyircilerin de gözünün dolduğunu görmek harika. Ata ile bir saat geçirmek, sıradan bir şey değil," ifadelerini kullandı. Holografik sahnelerle ilgili zorlukları da paylaşan Ger, "Bu teknik dünyada bir ilk sayılır. Provalarımız 2 yıl sürdü ve ilk kez bu şekilde sahne alıyorum," dedi.

Bir Sanat Projesinin Ötesinde

Hologram oyuncusu olarak yer alan Evren Bingöl de projeye olan hayranlığını belirtirken, "Atatürk'ün parçası olduğu bir projede yer almak paha biçilmez," dedi. Oyun, teknolojinin sanatsal deneyimlerle birleştiği bir noktada, izleyicilere eşsiz bir görsel şölen sunmayı amaçlıyor.

Dijital Prodüksiyon ve Görsel Efektler

Oyunun dijital prodüksiyonunu yöneten Murat Günenç, teknolojinin sanata kattığı sihirden bahsederek, "Dünyada ilk defa sahne sanatlarında hologram teknolojisi kullanılarak bir karakter ile gerçek bir oyuncunun birlikte sahne alması büyük bir gurur," ifadelerini kullandı.

Öne Çıkan Detaylar

Oyun, Computer-Generated Imagery (CGI) teknolojisi ve görsel efektler kullanılarak güçlendirilmiş görseller ile sahneye aktarılıyor. Selçuk Gürışık sanat yönetmenliği, Deniz Eylem ise yönetmen yardımcılığı yapıyor. 'Keşke', 2 Aralık'ta yeniden tiyatroseverlerle buluşacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Evren Bingöl ve Anıl Helvacı'nın birlikte kaleme aldığı, Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erlim'in yönettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün holografik olarak canlandırıldığı tiyatro oyunu "Keşke", DasDas Ataşehir'de sahnelendi.

Evren Bingöl ve Anıl Helvacı'nın birlikte kaleme aldığı, Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erlim'in yönettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün holografik olarak canlandırıldığı tiyatro oyunu "Keşke", DasDas Ataşehir'de sahnelendi.