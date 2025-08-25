DOLAR
Atatürk'ün İnebolu'ya Gelişi: Şapka İnkılabı 100. Yılına Muharip Uçak Gösterisi

İnebolu'da Atatürk'ün gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. yılı anısına Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16'lar muharip gösteri yaptı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 19:05
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Atatürk'ün İnebolu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında muharip uçak gösterisi düzenlendi.

Merzifon 5. Ana Jet Üssünden havalanan 3 savaş uçağı, İnebolu semalarında gösteri yaptı. Önce birlikte, daha sonra ayrı ayrı uçuş gerçekleştiren F-16 uçaklarının gösterisi, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi.

Katılımcılar ve Tören

Törene, Kaymakam Necdet Uçar, Belediye Başkanı Engin Uzuner, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival Etkinlikleri

İlçede bugün başlayan ve 31 Ağustos'ta sona erecek İnebolu 12. Uluslararası Heyemola Deniz Şenlikleri ve Sanat Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

