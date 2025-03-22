Atatürk'ün Kartal İstimbotu Çanakkale Deniz Müzesi'nde Sergileniyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü 'Geldikleri gibi giderler' sözünü söylediği Kartal İstimbotu'nun, rekreasyon çalışmalarının ardından Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergilenmeye başladığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 13 Kasım 1918 tarihinde işgal günlerinde Haydarpaşa'dan Galata'ya intikalde kullanılan bu istimbotun, düşman donanmasına bakarak Atatürk'ün bu meşhur sözünü söylediği belirtildi. Kartal İstimbotu Rekreasyon Alanı'na dair fotoğraflar da paylaşıma dahil edildi.

Bu önemli tarihi eserin sergilenmesi, geçmişe ışık tutarken, Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha hatırlatıyor.