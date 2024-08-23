Atatürk'ün Kastamonu Ziyareti ve Şapka İnkılabı'nın 99. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişi Coşkuyla Kutlandı

Kastamonu, Mustafa Kemal Atatürk'ün şehirdeki ziyaretinin ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutluyor. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen törenlerde, katılımcılar Olukbaşı mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş yaptı.

Çelenk Sunma Töreni Yapıldı

Vali Meftun Dallı ve Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu. Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulmuş ve İstiklal Marşı okunmuştur. Ayrıca, halk oyunları gösterileri etkinliklere renk kattı.

Farklı Şapka Modelleri Gösterildi

Törenlere katılan bazı vatandaşlar, farklı şapka modelleriyle dikkat çekti. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda "Atatürk'ün Kastamonu Fotoğrafları" sergisi de açıldı.

Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'ndaki Yeri

Vali Meftun Dallı, Kurtuluş Savaşı sırasında Kastamonu'nun kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, "Karadeniz üzerinden sağlanan cephane ve mühimmatın İnebolu'dan taşındığını, bu güzergahın savaşın kazanılmasında büyük bir fonksiyona sahip olduğunu" belirtti.

Atatürk'ün Ziyareti ve İnkılaplar

Dallı, "Atatürk, Kastamonuluların fedakarlıklarını asla unutmamış ve Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından bölgeye ziyarette bulunarak şapka ve kıyafet inkılabını duyurmuştur. Bu ziyaret sırasında, ticaret ve tarım gibi birçok alanda da görüşlerini paylaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Madalyası ve İnebolu

İnebolulu kayıkçılar, savaştan sonra onurlandırılmak üzere istiklal madalyası ile ödüllendirilmiştir. Dallı, "Türkiye’de istiklal madalyası olan tek ilçe İnebolu'dur. Bu gün Kastamonu için son derece önemlidir." şeklinde konuştu.

Etkinliklerde Yoğun Katılım

Ayrıca, programa AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci ile çeşitli kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla kentte etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda "Atatürk'ün Kastamonu Fotoğrafları" sergisi açıldı.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla kentte etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda "Atatürk'ün Kastamonu Fotoğrafları" sergisi açıldı.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla kentte etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda "Atatürk'ün Kastamonu Fotoğrafları" sergisi açıldı.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla kentte etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda "Atatürk'ün Kastamonu Fotoğrafları" sergisi açıldı.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla kentte etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda "Atatürk'ün Kastamonu Fotoğrafları" sergisi açıldı.