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Atatürk'ün Kayseri'ye Gelişinin 105. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yılı, törenle ve etkinliklerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:00
Atatürk'ün Kayseri'ye Gelişinin 105. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

105. Yıl Dönümü Törenlerle Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümü, anlam dolu bir törenle kutlandı.

Tören, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi ve Büyük Atatürk Gençlik Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödül verilmesiyle başladı.

Resmi Tören ve Saygı Duruşu

Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'de büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılandığını vurguladı.

Vali Çiçek, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin üzerinden yıllar geçse de o günkü ruhla anılmaya devam ettiğini belirtti.

Müzeler Ziyaret Edildi

Törenin ardından Atatürk Evi Müzesi ve Milli Mücadele Müzesi ziyaret edildi. Programa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte vatandaşlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi"...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi"...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı.

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