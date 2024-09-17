Atatürk'ün Rize'ye Gelişinin 100. Yılı Kutlaması

Atatürk'ün Rize'ye Gelişinin Anısına Özel Tören

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 100. yıl dönümü, muhteşem bir törenle kutlandı. Rize Valiliği önündeki etkinliğe katılan Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Heyecan Verici Bir Anma Programı

Belediye Başkanı Rahmi Metin, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutlamak için toplandık." diyerek, bu anı mutlulukla paylaştı.

Metin, bu önemli günün sadece şehrin değil, ülkenin tarihi açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. "Atatürk'ün Rize'ye gelişi, milletimizin bağımsızlık mücadelesinde büyük emek ve fedakarlıkların bir sembolü olarak kalbimizde silinmez izler bırakmıştır," dedi.

Tören Kapsamında Gerçekleştirilen Etkinlikler

Rize’nin ilk kez 17 Eylül 1924 tarihinde Atatürk tarafından ziyaret edildiği hatırlatılarak, o dönemki fedakarlıkların Cumhuriyetin temellerine olan bağlılığı pekiştirdiği aktarıldı. Tören, öğrencilerin şiirler okuması ve Rize Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisi ile son buldu.

Katılımcılar ve Ziyaretler

Törenin ardından Vali Baydaş ve beraberindekiler, Müftü Mahallesi'nde bulunan Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, vali yardımcıları, emniyet müdürü ve çeşitli siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.