Atatürk'ün Rize'ye Gelişinin 101. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 101. yıl dönümü Valilik önündeki törenle kutlandı; tören, çelenk sunumu, şiirler ve halk oyunlarıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 12:37
Atatürk'ün Rize'ye Gelişinin 101. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Atatürk'ün Rize'ye Gelişinin 101. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Tören Valilik Önünde Gerçekleşti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 101. yıl dönümü, Valilik önündeki törenle kutlandı. Törende Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Metin: Ziyaret Bir Kentten Fazlası

Belediye Başkanı Rahmi Metin, törende yaptığı konuşmada Atatürk'ün Rize'ye gelişinin yalnızca bir kent ziyareti olmadığını, genç Cumhuriyet'in her köşesine ümit, değişim ve birlik ruhu taşıyan anlamlı bir buluşma olduğunu vurguladı. Metin, liderliğin halkla omuz omuza verildiğinde anlam kazandığını belirterek şunları söyledi:

"Atatürk sorunları yerinde dinleme, halkla kucaklaşma ve çözüm iradesini gösterme noktasında Rize'ye ziyarette bulunmuştur."

Rize'nin Atatürk İçin Önemi

Metin, Atatürk için Rize'nin ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, Rizelilerin Kurtuluş Savaşı yıllarında cepheye asker gönderdiğini, kayıklarıyla lojistiğe destek verdiğini ve memleketin bağımsızlığı için büyük fedakârlık gösterdiklerini kaydetti. Metin, Atatürk'ün bölgeye gelişinin bu kahramanlıkların bir teşekkür ifadesi olduğunu söyledi.

Program ve Ziyaretler

Tören, öğrencilerin şiirleri ve Rize Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisi ile sona erdi. Ardından Vali İhsan Selim Baydaş ve beraberindekiler, Müftü Mahallesi'ndeki Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Katılımcılar

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye ilk kez gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye ilk kez gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye ilk kez gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de Kelebek Hastası Yakin Bebek: Abluka ve Malzeme Yokluğu Hayatını Tehdit Ediyor
2
Geleneksel Oyunlar Tırı Nevşehir'de: Çocuklar Geleneksel Oyunlarla Eğlendi
3
Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltında
4
İsrail'den Suriye'ye Yeni Güvenlik Anlaşması Teklifi: Uçuşa Yasak Bölge ve Golan Çekilme Önerisi
5
Yalova Kocadere'de Yola İnen Ayı Cep Telefonuyla Kaydedildi
6
DSÖ'den Gazze için tıbbi tahliye çağrısı
7
Yüksel: BM'nin 16 Eylül 2025 Gazze Raporu İsrail'in Soykırımını Belgeliyor

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa