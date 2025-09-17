Atatürk'ün Rize'ye Gelişinin 101. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Tören Valilik Önünde Gerçekleşti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 101. yıl dönümü, Valilik önündeki törenle kutlandı. Törende Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Metin: Ziyaret Bir Kentten Fazlası

Belediye Başkanı Rahmi Metin, törende yaptığı konuşmada Atatürk'ün Rize'ye gelişinin yalnızca bir kent ziyareti olmadığını, genç Cumhuriyet'in her köşesine ümit, değişim ve birlik ruhu taşıyan anlamlı bir buluşma olduğunu vurguladı. Metin, liderliğin halkla omuz omuza verildiğinde anlam kazandığını belirterek şunları söyledi:

"Atatürk sorunları yerinde dinleme, halkla kucaklaşma ve çözüm iradesini gösterme noktasında Rize'ye ziyarette bulunmuştur."

Rize'nin Atatürk İçin Önemi

Metin, Atatürk için Rize'nin ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, Rizelilerin Kurtuluş Savaşı yıllarında cepheye asker gönderdiğini, kayıklarıyla lojistiğe destek verdiğini ve memleketin bağımsızlığı için büyük fedakârlık gösterdiklerini kaydetti. Metin, Atatürk'ün bölgeye gelişinin bu kahramanlıkların bir teşekkür ifadesi olduğunu söyledi.

Program ve Ziyaretler

Tören, öğrencilerin şiirleri ve Rize Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisi ile sona erdi. Ardından Vali İhsan Selim Baydaş ve beraberindekiler, Müftü Mahallesi'ndeki Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Katılımcılar

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye ilk kez gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı.