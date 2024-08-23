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Atatürk'ün Tekirdağ Ziyareti ve Harf İnkılabı'nın 96. Yıldönümü Töreni

Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ ziyareti, Harf İnkılabı'nın 96. yılında kutlandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 14:23
Atatürk'ün Tekirdağ Ziyareti ve Harf İnkılabı'nın 96. Yıldönümü Töreni

Atatürk’ün Tekirdağ Ziyareti

Türkiye’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Tekirdağ’ı ziyareti ve Harf İnkılabı’nın 96. yıl dönümü, şehrin sahil dolgu alanında düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Tören Detayları

Törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Açılış Konuşması

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, törende yaptığı konuşmada, 23 Ağustos 1928 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Tekirdağ’ı ziyaret ettiğini ve burada yeni Türk alfabesini ilk kez uygulamaya koyduğunu belirtti. Hacıoğlu, yeni alfabayı kabul etmenin, Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"Tekirdağ, üç Kemal’in diyarı olarak anılmaktadır. Bunların en önemlileri arasında elbette Mustafa Kemal Atatürk vardır. 1915 yılında 57. Alayı da kapsayan 19. Fırka için Tekirdağ’a gelmiş ve halkın sosyal ve ekonomik yapısını gözlemlemiştir. Cumhuriyetimizin kurulmasından sonra Harf İnkılabı yasası çıkmadan önce 23 Ağustos’ta Atatürk’ün Tekirdağ’a gelmesi bir tesadüf değildir. Atatürk, burada modern insanları keşfetmiş ve bu önemli çalışmayı ilk kez Tekirdağ’da başlatmıştır,” ifadelerini kullandı.

Etkinlikler ve Sergiler

Törenden sonra halk oyunları ekibi bir gösteri sundu. Vali Soytürk ve diğer protokol üyeleri "Atatürk ve Tekirdağ" konulu bir fotoğraf sergisini gezdi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi’ne ait balıkçı tekneleri deniz turu gerçekleştirdi. Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 23 Ağustos 1928 Harf İnkılabı anısına basılmış posta pulları katılımcılara dağıtıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf İnkılabı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Sahil dolgu alanındaki törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf İnkılabı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Sahil dolgu alanındaki törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf İnkılabı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Sahil dolgu alanındaki törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf İnkılabı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Sahil dolgu alanındaki törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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