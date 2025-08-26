DOLAR
Atatürk'ün Zonguldak Ziyareti 94. Yıl Dönümü Törenle Anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 94. yıl dönümü, valilik töreni, şiir dinletisi ve denizden getirilen Türk bayrağıyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 19:05
Tören Detayları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 94. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Valilik önünde başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkan Vekili Atınç Kayınova konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretinin kentin gelişimine verdiği önemi vurguladı.

Program kapsamında şiir dinletisi sunuldu. Kutlamalar, Atatürk'ün Zonguldak'a ilk ayak bastığı noktada düzenlenen temsili törenle devam etti.

Törende, askerler tarafından botla denizden getirilen Türk bayrağı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na ve protokol üyelerine teslim edildi. Ardından Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyet denize çelenk bıraktı.

Törene, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol ve vatandaşların katılımıyla tamamlandı.

