Atatürk Üniversitesi 2025-2026'nın İlk Dersi: "Filistin"

Atatürk Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı'nın İlk Dersi: "Filistin"

Atatürk Üniversitesinde 2025-2026 akademik yılının ilk dersi "Filistin" başlığıyla gerçekleştirildi. Kampüsteki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Prof. Dr. Mehmet Göktaş: "İlk Dersim Filistin"

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Göktaş, "İlk Dersim Filistin" başlıklı konuşmasında, tüm insanlığın Gazze için ayakta olduğunu vurguladı.

Göktaş, Küresel Sumud Filosu'ndan da söz ederek, "Vicdanımızın sesini duyuruyoruz. Biz insanız, yürek sahibiyiz ve dolayısıyla yüreğimizi ortaya koyuyoruz. Gönül coğrafyamızın bir parçası olan Filistin'le beraberiz. İster Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, nerede bir mazlum varsa, bizim yüreğimiz o mazlumun yanında atar." dedi.

"Müfredata sığamayacak kadar derin bir ders"

Göktaş, dünya üzerinde geçmişten günümüze işlenen soykırımlarla ilgili sunumunun ardından şunları kaydetti: "Bugün bu amfide alacağımız herhangi dersten çok daha fazlası için buradayız. Bugün sıralarımıza sığamayacak kadar büyük, müfredata sığamayacak kadar derin bir ders için buradayız. İlk dersimiz Filistin. Peki neden ilk ders Filistin, çünkü Filistin sadece bir toprak adı değildir. Filistin, insanlığın, vicdanın, adaletin ve umudun test edildiği imtihan meydanıdır. Bu imtihan her zamankinden daha ağır ve zor bir imtihandır."

Konuşmasında sosyal medya, makale ve belgesellerin etkisine değinen Göktaş, "Sosyal medyada bir hikaye paylaşmak, bir makale okumak ve bir belgesel izletmek küçük adımlar gibi görünebilir ama zulmün en çok korktuğu şey, uyarılan ve sorgulayan izleyicilerdir. Unutmayalım ki en tehlikeli boykot, cehalete ve sessizliğe karşı yapılan boykottur. Filistin ruhu sadece Filistinlilere ait değildir. O ruh Cezayir'de, Vietnam'da, Güney Afrika'da ve Anadolu'da Kurtuluş Savaşı veren ruhtur. O ruh, vatan sevgisinin, bağımsızlık tutkusunun ve adalet arayışının evrensel adıdır." ifadelerini kullandı.

"Filistin davasının herkesin davası olduğunu" vurgulayan Göktaş, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "İlk dersten alacağımız ders, vicdanlarımızı canlı tutmaktır. Bugün Filistin'de, Gazze'de olan bitene karşı çıkmak için Müslüman olmak gerekmez. Sadece insan olmak yeterlidir. Siyonist ideolojinin kanlı savaş makineleriyle işlediği bu büyük cinayet, sadece Filistinlilere karşı işlenen cinayet değil, bütün insanlığa karşı işlenmiş büyük bir suçtur. Bu suçun doğrudan mağdurları vardır, bir de doğrudan muhatapları vardır. Doğrudan mağdurları Gazze'dekiler ama doğrudan muhatapları sen, ben, biz ve bütün insanlık. Filistin sorunu etnikliği aşan bir vicdan sorunudur."

