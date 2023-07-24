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Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi: Türkiye'nin Dört Bir Yanından Hastaların Tercihi

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Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi: Türkiye'nin Dört Bir Yanından Hastaların Tercihi
Erzurum'da tam donanımlı acil kompleksi, organ nakli, kalp, tüp bebek, hiperbarik, ağrı tedavi ve göz bankası gibi birçok merkezi olan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, hızlı tanı ile doktorlara kolay erişim imkanlarıyla Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından hastalarca tercih ediliyor. Günde 5 bin civarında hastaya hizmet veren hastane, yılda 1,5 milyondan fazla hasta kabul ediyor. Hasta ve yakınları için otel hizmeti de sunulan hastane, yurt içi ve dışından tercih ediliyor.

Erzurum'da Tam Donanımlı Acil Kompleksi ve Birçok Merkezi Bulunan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi

Erzurum'da tam donanımlı acil kompleksi, organ nakli, kalp, tüp bebek, hiperbarik, ağrı tedavi ve göz bankası gibi birçok merkezi olan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, hızlı tanı ile doktorlara kolay erişim imkanlarıyla Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından hastalarca tercih ediliyor.

Yılda 1,5 Milyonun Üzerinde Hastaya Hizmet Veren Hastane

Günde 5 bin civarında hastaya hizmet veren hastane, yılda 1,5 milyondan fazla hasta kabul ediyor. Başhekim ve Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Bilgehan Erkut, hastanenin çabuk tanı koyulması ve tedavi edilmesiyle ön plana çıktığını belirtiyor. Hasta ve yakınları için otel hizmeti de sunulan hastane, yurt içi ve dışından tercih ediliyor.

Yurt İçi ve Dışından Gelen Hastalar Hizmetlerden Memnun

İstanbul'dan gelen bir hasta yakını, hekimlerden ve hastane hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirtiyor. Muş'tan gelen bir hasta ise Erzurum'da hizmeti kısa sürede gördüklerini ifade ediyor. Azerbaycanlı bir hastanın ise Türkiye'yi sevdiklerini ve burada imkanların çok iyi olduğunu söylüyor.

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