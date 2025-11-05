Atatürk Üniversitesi'nde 2025-2026 Birim Değerlendirme Toplantıları Sürüyor

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:14
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu başkanlığında, 2025-2026 Akademik Yılı Birim Değerlendirme Toplantıları devam ediyor. Kurumsal gelişim, sürdürülebilir başarı ve akademik performansın artırılması amacıyla düzenlenen toplantılarda fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yürüttüğü çalışmalar, elde ettikleri başarılar ve geleceğe yönelik hedefler ele alınıyor.

Toplantı Detayları

Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda gerçekleşen toplantılarda, fakülte dekanları ve yüksekokul müdürleri birimlerine ait faaliyet raporlarını sunarak; eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında yürüttükleri projeleri paylaşıyor. Rektör Yardımcıları, fakülte yönetimleri, bölüm başkanları ve akademik personelin de katıldığı toplantılar; birimlerin performanslarını değerlendirmek, güçlü yönleri belirlemek ve geliştirilmesi gereken alanlara yönelik yeni stratejiler oluşturmak açısından büyük önem taşıyor.

Rektörün Değerlendirmesi

Toplantılarda birim temsilcileriyle yakından istişarelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, değerlendirme sürecinin Atatürk Üniversitesinin geleceğini şekillendirmede kilit bir rol oynadığını belirtti. Hacımüftüoğlu, şunları söyledi:

"Birim değerlendirme toplantıları, yalnızca mevcut durumumuzu gözden geçirdiğimiz bir süreç değil; aynı zamanda geleceğe dair hedeflerimizi somutlaştırdığımız, ortak akıl ve iş birliğiyle ilerlediğimiz önemli bir platformdur. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 36 performans göstergesi doğrultusunda üniversitemizin tüm birimlerinde yürütülen çalışmaların çıktılarını değerlendiriyor, elde edilen veriler ışığında yeni hedefler belirliyoruz."

Hedefler ve Uygulama

"Belirlediğimiz yol haritasına uygun olarak birimlerin performansını yerinde değerlendiriyor, başarı örneklerini paylaşarak iyi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Üniversitemizin adını daha da yukarılara taşımak, araştırma üniversitesi misyonunu güçlendirmek ve toplumsal katkısını artırmak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Atatürk Üniversitesi hepimizin ortak değeri; bu değeri geleceğe taşımak için sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz" dedi. Hacımüftüoğlu, toplantıların bir ay boyunca fakülte ve yüksekokul yönetimleriyle süreceğini ifade etti.

Araştırma ve Akreditasyon Vurgusu

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin 5 yıllık tam akreditasyon unvanına sahip olmasının ve Araştırma Üniversitesi statüsünün getirdiği sorumluluklara dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bu toplantılar, araştırma kapasitemizi artırmak, bilimsel üretkenliği desteklemek ve ulusal-uluslararası düzeyde rekabet gücümüzü geliştirmek için büyük bir fırsat sunuyor. Akademik birimlerimizle yürüttüğümüz bu istişare sürecinde ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışının olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde göreceğimize yürekten inanıyorum"

Atatürk Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı Birim Değerlendirme Toplantıları; akademik birimler arasında iş birliğini güçlendirmek, geleceğe yönelik projelere yön vermek ve kurumsal mükemmeliyet anlayışını daha ileriye taşımak amacıyla belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek.

