Atatürk Üniversitesi'nde Doktora Mezuniyet ve En İyi Tez Ödülleri

Atatürk Üniversitesi'nde Doktora Mezuniyet ve En İyi Tez Ödül Töreni Coşkusu

Atatürk Üniversitesi, bilimsel üretkenliği teşvik eden ve araştırma odaklı eğitim vizyonunun bir göstergesi olan Doktora Mezuniyet ve En İyi Tez Ödül Töreni'ni büyük bir heyecanla gerçekleştirdi. Üniversite tarihinde ilk kez düzenlenen tören, 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile akademik ve idari heyetin yoğun katılımıyla yapıldı.

Bilimsel birikimin gururla taçlandığı gün

Tören, Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından organize edilen Doğu Ekspresi konseriyle başladı. Davulda Doç. Dr. Emrah Lehimler, flüt ve saksafonda Doç. Dr. Ferhat Çelikoğlu, elektrik gitarda Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Aras, bas gitarda Gökberk Tekin ve solist Hanifi Aydın'ın performansı davetlilerce beğeni topladı.

Konserin ardından söz alan TÜBA-TEKNOFEST Bilim Alanında Yılın En Başarılı Doktora Tez Ödülü sahibi Dr. Habibe Kazez Güneş, başarısında emeği geçen danışmanı Prof. Dr. Sevda Küçük, ailesi ve Atatürk Üniversitesi'ne teşekkür ederek ödülün genç araştırmacılar için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Rektör Hacımüftüoğlu: Bilim yolumuzu aydınlatıyor

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu yaptığı selamlama konuşmasında Atatürk Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi kimliğine dikkat çekti. Rektör, üniversitenin doktora mezunlarının ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacak öncü araştırmacılar olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi paylaştı: “Bugün yalnızca bir mezuniyet töreni değil, aynı zamanda bilimin rehberliğinde ilerleyen üniversitemizin güçlü akademik ekosisteminin bir kutlamasını yaşıyoruz.”

Hacımüftüoğlu, konuşmasında Atatürk Üniversitesi'nin son yıllarda akademik üretkenlik, proje sayısı, uluslararası yayın performansı ve lisansüstü mezun sayısı açısından ülke çapında öne çıktığını belirtti ve üniversitenin bilgi üretimini toplumsal faydaya dönüştürme misyonunu sürdürme kararlılığını dile getirdi.

Yılın en başarılı tezleri ödüllendirildi

Bu yıl ilk kez takdim edilen En İyi Tez Ödülleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler kategorilerinde sahiplerini buldu:

Fen Bilimleri: Dr. Yaşar Menteş — "Kentsel Isı Adası Etkisinin Azaltılmasında İklim Duyarlı Tasarım Yaklaşımları: Elazığ Kent Örneği" (Danışman: Prof. Dr. Sevgi Yılmaz)

Sağlık Bilimleri: Dr. Güzel Nur Yıldız — "Helfer Skin Tap, Shotblocker ve Standart Yöntemle Uygulanan İntramüsküler Enjeksiyonun Ağrı, Konfor, Memnuniyet ve Enjeksiyon Korkusu Üzerine Etkisi" (Danışman: Doç. Dr. Bahar Çiftçi)

Sosyal Bilimler: Dr. Murat Çinici — "Yapay Zekâ ve Dindarlık: Din Psikolojisi Çalışmalarına Yöntemsel Bir Yaklaşım" (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit)

Ödül alan doktora tezlerinin sahiplerine belgeleri, altın ve plaketleri Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından takdim edildi.

Yeni doktorlar akademiye katıldı

Törende ayrıca 1 Eylül 2023 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında tez savunmalarını başarıyla tamamlayıp mezuniyet hakkı kazanan öğrenciler belgelerini aldı. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Kış Sporları ve Spor Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü mezunları tek tek sahneye çağrılarak diplomalarını gururla teslim aldı.

Program, tüm doktora mezunları, ödül sahipleri, danışman hocalar ve enstitü yöneticilerinin yer aldığı toplu aile fotoğrafı ile son buldu.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, BİLİMSEL ÜRETKENLİĞİ TEŞVİK EDEN, ARAŞTIRMA TEMELLİ ÖĞRENMEYİ DESTEKLEYEN VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE YÖN VERECEK NİTELİKLİ AKADEMİSYENLER YETİŞTİRMEYİ AMAÇLAYAN VİZYONUNUN ÖNEMLİ BİR YANSIMASI OLAN “DOKTORA MEZUNİYET VE EN İYİ TEZ ÖDÜL TÖRENİ”Nİ BÜYÜK BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRDİ.