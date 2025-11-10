Atatürk Üniversitesi'nde KÜRE ile Dijital Bilgi Üretim Seferberliği Başladı

Atatürk Üniversitesi'nde dijital bilgi üretim seferberliği başladı

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Küre Dijital Ansiklopedi iş birliğinde düzenlenen KÜRE Madde Yazım Atölyesi, 100 öğrencinin katılımıyla Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik, "Dijital Bilgi Üretim Seferberliği" mottosuyla yerli ve milli dijital içerik üretimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ziyaretlerle başlayan stratejik iş birliği süreci

Program öncesinde, Küre Ansiklopedi Proje Koordinatörü Muttalip Erdoğan ile Küre Eğitimcisi Bilal Utku Karakoç, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşmede iki kurum arasında planlanan uzun vadeli iş birliği protokolü üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Rektör Hacımüftüoğlu, ziyarette şu değerlendirmeyi yaptı: "Bilginin üretiminden dolaşımına kadar olan süreci milli bir ekosistem içinde yürütmek, ülkemizin dijital bağımsızlığı açısından stratejik bir meseledir. Atatürk Üniversitesi olarak; sadece bilginin tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi ve doğrulayıcısı olma vizyonuyla hareket ediyoruz. KÜRE Projesi bu anlamda, üniversitelerimizin dijital çağdaki entelektüel sorumluluğunu yerine getirmesi için önemli bir fırsattır."

Bilim iletişimi ofisi, eylem planının çekirdeğini oluşturdu

Ziyaretin ardından heyet, Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü Bilim İletişimi Ofisini ziyaret etti. Ofis Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bayraktar, "Küre Ansiklopedisi-Atatürk Üniversitesi Eylem Planı" başlıklı stratejik yol haritasını sundu ve üniversitenin proje kapsamındaki yapısal ile akademik katkılarını aktardı.

Bayraktar, planın yalnızca içerik üretimine değil, "bilginin üretimi, doğrulanması ve kalıcı hale getirilmesine" odaklandığını vurgulayarak şunları söyledi: "Atatürk Üniversitesi olarak, bu iş birliğini klasik bir protokolün ötesine taşıyıp, ‘dijital beyin havuzu’ oluşturma vizyonuyla ele alıyoruz. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve teknik birimlerimizle birlikte KÜRE’nin sadece bir dijital ansiklopedi değil, aynı zamanda etik, bilimsel ve kültürel bir referans merkezi haline gelmesi için çalışacağız."

100 öğrenciyle gerçekleştirilen atölye yoğun ilgi gördü

Küre Proje Koordinatörü Muttalip Erdoğan ve ekibi tarafından yürütülen Madde Yazım Atölyesinde öğrencilere dijital ansiklopedi yazım süreçleri, kaynak güvenilirliği, akademik ifade teknikleri ve telif bilinci konularında eğitim verildi. Atölye, katılımcı gençlerin aktif katkısını teşvik edecek şekilde tasarlandı.

Erdoğan, projenin amacını şöyle açıkladı: "KÜRE, anonim bilgi kaynaklarına alternatif olarak şeffaf, akademik ve doğrulanabilir bir dijital bilgi ağı kurmayı amaçlıyor. Her bir içerik, müellifinin ismiyle kalıcı hale geliyor. Bu da gençleri sadece bilgi tüketicisi olmaktan çıkarıp, bilgi üreticisi konumuna taşıyor. Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirdiğimiz bu atölye, dijital bilginin yerli üretim seferberliği açısından büyük bir başlangıç niteliğinde."

Projenin paydaşları gençlerle bir aradaydı

Atölyeye ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Ergün Ergin, T3 Vakfı Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Yakup Koçak ve T3 Vakfı Erzurum Sorumlusu Doç. Dr. Ragıp Ümit Yalçın da katılarak bilgi üretimi ve gençlerin dijital alandaki rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Atatürk Üniversitesi için hazırlanan Küre Eylem Planı, eğitimin üretimle entegrasyonunu güçlendirmeyi, akademik bilgiyi topluma açmayı ve teknolojik altyapıyı doğrulama süreçlerinde etkin kullanmayı hedefliyor. Bu kapsamda "KÜRE Akademik Koordinatörlük Ofisi" kurulması, lisansüstü tezlerin ansiklopedi maddesine dönüştürülmesi, fakültelere göre hedef madde kotalarının belirlenmesi ve "KÜRE Bilgi Seferberliği" ile "KÜRE-Veri Laboratuvarı" gibi yapılarla sürecin kurumsallaştırılması planlanıyor.

Bilgi üretiminde yeni dönem başlıyor

Madde Yazım Atölyesiyle birlikte Atatürk Üniversitesi, Türkiye’nin dijital bilgi üretiminde merkezi bir rol üstlenme hedefini ileri taşıdı. Üniversite, önümüzdeki dönemde KÜRE iş birliği kapsamında düzenlenecek "Madde Yazım Maratonları", "KÜRE ile Akademi Buluşmaları" ve "KÜRE Anadolu Zirvesi" gibi etkinliklerle dijital bilgi üretim kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KÜRE DİJİTAL ANSİKLOPEDİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN KÜRE MADDE YAZIM ATÖLYESİ, 100 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA BİYOÇEŞİTLİLİK BİLİM MÜZESİ KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.