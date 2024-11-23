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Atatürk Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi Kuruluyor

Atatürk Üniversitesi'nde gençler için Milli Teknoloji Atölyesi kuruluyor, bilimsel projelerle yenilikçi nesiller yetiştirilecek.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 20:35
Atatürk Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi Kuruluyor

Atatürk Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi Heyecanı

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde gençlerin milli teknoloji alanında potansiyellerini keşfetmesine olanak tanıyacak olan Milli Teknoloji Atölyesi kuruluyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bu atölyenin çocukları bilimsel aktivitelerle buluşturma amacını taşıdığını belirtti. Geleceğin bilim insanları olarak yetişecek gençlerin Aziz Sancar ve Selçuk Bayraktar gibi isimler olacağına inandığını ifade etti.

TÜBİTAK ve Atölyenin Faydaları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Başkanı (BİTO) Ömer Kökçam, Atatürk Üniversitesi Rektörü ile bir araya gelerek bu atölyenin kurulması için işbirliği sürecine başladıklarını açıkladı. Kökçam, TÜBİTAK’ın 81 ilde gençlerin teknoloji alanında projeler geliştirmelerini desteklemek için başlattığı Milli Teknoloji Atölyeleri Projesi'ni tanıttı.

Kökçam, yerli ve milli sanayi için nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Atölye çalışmaları sırasında gençlere makine, teçhizat ve sarf malzeme desteği sunulacak.

Gelişim Fırsatları ve Destekler

BİTO Başkanı, ayrıca proje başvurularına danışmanlık sağlanacağını ve eğitim programları ile gençlerin gelişiminin destekleneceğini vurguladı. Milli Teknoloji Kulüplerinin Türkiye genelindeki öğrenci kulüplerine yönelik faaliyetlerine de destek verileceğini belirtti.

Rektör Hacımüftüoğlu'ndan Destek Sözü

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitenin geniş kampüs olanaklarını da kullanarak gerekli tüm desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Hacımüftüoğlu, “Kurulacak bu atölyenin gençleri bilimle buluşturma çabalarımızın bir parçası olacak.” ifadesini kullandı.

BİTO Başkanı Kökçam ve beraberindeki heyet, daha sonra Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesini ziyaret ederek, Müze Müdürü Prof. Dr. Levent Gültekin’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde gençlerin milli teknoloji alanında gelişim göstermelerine katkı...

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde gençlerin milli teknoloji alanında gelişim göstermelerine katkı sağlamak amacıyla Milli Teknoloji Atölyesi kurulacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Başkanı (BİTO) Ömer Kökçam (solda), Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu (sağda) makamında ziyaret ederek Milli Teknoloji Atölyesi'nin kurulması planına dair işbirliği sürecini başlattı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde gençlerin milli teknoloji alanında gelişim göstermelerine katkı...

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde gençlerin milli teknoloji alanında gelişim göstermelerine katkı sağlamak amacıyla Milli Teknoloji Atölyesi kurulacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Başkanı (BİTO) Ömer Kökçam (solda), Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nu (sağda) makamında ziyaret ederek Milli Teknoloji Atölyesi'nin kurulması planına dair işbirliği sürecini başlattı.

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