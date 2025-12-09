Atatürk Üniversitesi'nden Afet İletişiminde Yeni Adım: 100 km Menzilli Telsiz Sistemi

Atatürk Üniversitesi, afet iletişiminde önemli bir adım attı

Atatürk Üniversitesi, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında yürütülen Kablosuz Tümleşik Acil Afet Haberleşme Sistemi Projesi ile afet iletişimi alanında kritik bir ilerleme kaydetti. Üniversitenin geliştirdiği sistem sayesinde telsizle haberleşme menzili yaklaşık 100 kilometreye ulaştı.

Proje kapsamında, Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) iş birliğiyle Doğu Anadolu Gözlemevi'ne yerleştirilen Amatör Telsiz Rölesi, bölgedeki iletişim altyapısını güçlendirecek stratejik bir konumda hizmet vermeye başladı. Bu uygulama, bölgesel afetlerde oluşabilecek iletişim kopukluklarını önlemeyi hedefliyor.

"Toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda çözüm odaklı çalışmalarla sahadayız"

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, afet anlarında kesintisiz haberleşmenin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Rektör Hacımüftüoğlu, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Erzurum ve çevre iller için olası afetlerde GSM kaynaklı iletişim kesintileri yaşanmasının muhtemel olduğunu belirterek projenin afet yönetimi açısından stratejik bir güvenlik ağı oluşturduğunu vurguladı. Hacımüftüoğlu, amacın sistemi daha da geliştirerek çok daha geniş bir coğrafyada iletişim kopukluğunu tamamen ortadan kaldırmak olduğunu ve üniversitenin toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda çözüm odaklı çalışmalarla sahada olduğunu ifade etti.

Başlatma aşamasında Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile TRAC Erzurum Şube Başkanı Ömer Faruk Özler telsiz üzerinden 70 kilometre uzaklıktaki proje yürütücüsü Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Faruk Baturalp Günay'a bağlanarak projenin startını verdi. Gerçekleşen bağlantı, sistemin sahadaki etkinliğini somut şekilde ortaya koydu.

Projeyi sahada yürüten Dr. Öğr. Üyesi Faruk Baturalp Günay, geliştirilen sistem sayesinde afet anlarında veri, ses ve konum bilgilerinin güvenli biçimde iletilebileceğini belirterek altyapının bölge için büyük bir kazanım olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi, yenilikçi teknolojik çözümler üretme misyonu doğrultusunda, afet iletişimi alanında hayata geçirilen bu projeyle hem bölgesel hem de ulusal ölçekte önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. Üniversite yönetimi, sistemin yakın gelecekte daha geniş kapsama sahip olacak şekilde güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ DESTEK PROGRAMI (ADEP) KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN KABLOSUZ TÜMLEŞİK ACİL AFET HABERLEŞME SİSTEMİ PROJESİ İLE AFET İLETİŞİMİ KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR AŞAMA KAYDETTİ.