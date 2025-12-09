DOLAR
42,56 -0,03%
EURO
49,57 -0,11%
ALTIN
5.707,95 0,55%
BITCOIN
3.824.760,31 0,91%

Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz TÜBA GEBİP 2025 Ödülü

Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz, artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ tabanlı öğretim teknolojileri projesiyle TÜBA GEBİP 2025 ödülüne layık görüldü.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 09:08
Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz TÜBA GEBİP 2025 Ödülü

Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz TÜBA GEBİP 2025 Ödülü

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen 2025 Yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü'ne layık görüldü.

Yılmaz, Atatürk Üniversitesi bünyesinde yürüttüğü çalışmalar ve uluslararası alanda ses getiren yayınlarıyla ödüle aday gösterildi. Özellikle artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ tabanlı öğretim teknolojileri üzerine geliştirdiği yenilikçi proje, jüri tarafından ödüle değer görüldü.

TÜBA-GEBİP Ödülü, Türkiye’nin bilimsel görünürlüğünü artırmayı, genç ve üretken araştırmacıları desteklemeyi ve bilim insanlarının çalışmalarını ülkemizde sürdürmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. 2023 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü de almaya hak kazanan Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz’ın TÜBA GEBİP ödülünü almaya değer görülmesi hem nitelikli akademik üretimi hem de teknoloji odaklı yenilikçi araştırmalarıyla üniversiteye ve ulusal/uluslararası bilim ekosistemine sunduğu katkının önemli bir göstergesi oldu.

Rektör ve Üniversite Yönetiminden Tebrikler

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz’ın, Türkiye’nin en seçkin bilim ödüllerinden biri olan TÜBA-GEBİP’i kazanmış olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Bu başarı hem kendisinin üstün çabasının hem de üniversitemizin nitelikli insan kaynağı yetiştirme politikasının bir sonucudur. Kendisini canı gönülden tebrik ediyor, çalışmalarında bundan sonra da başarılar diliyorum. Bu ödül, aynı zamanda üniversitemizin bilim üretme kapasitesinin ulusal platformdaki güçlü bir yansımasıdır"

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ve Prof. Dr. Yüksel Göktaş ile Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Efeoğlu, elde edilen üstün başarıdan dolayı Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz'ı ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun tebriklerini iletti.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. RABİA MERYEM YILMAZ, TÜRKİYE...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. RABİA MERYEM YILMAZ, TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) TARAFINDAN VERİLEN 2025 YILI ÜSTÜN BAŞARILI GENÇ BİLİM İNSANI (GEBİP) ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. RABİA MERYEM YILMAZ, TÜRKİYE...

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz TÜBA GEBİP 2025 Ödülü
2
Edirne'de Alkollü Motosiklet Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı
3
Kışta Bağışıklığı Güçlendiren Besinler: Uzmanlardan Beslenme Önerileri
4
Erzurum'da 535 İşletmeye Yem ve Gıda Denetimi
5
Erzurum'da Jandarma Bölgesinde 10 Ayda 241 Trafik Kazası
6
Bursa'da gasbedilen taksinin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
7
Atatürk Üniversitesi'nden Afet İletişiminde Yeni Adım: 100 km Menzilli Telsiz Sistemi

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi