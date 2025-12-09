Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz TÜBA GEBİP 2025 Ödülü

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen 2025 Yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü'ne layık görüldü.

Yılmaz, Atatürk Üniversitesi bünyesinde yürüttüğü çalışmalar ve uluslararası alanda ses getiren yayınlarıyla ödüle aday gösterildi. Özellikle artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ tabanlı öğretim teknolojileri üzerine geliştirdiği yenilikçi proje, jüri tarafından ödüle değer görüldü.

TÜBA-GEBİP Ödülü, Türkiye’nin bilimsel görünürlüğünü artırmayı, genç ve üretken araştırmacıları desteklemeyi ve bilim insanlarının çalışmalarını ülkemizde sürdürmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. 2023 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü de almaya hak kazanan Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz’ın TÜBA GEBİP ödülünü almaya değer görülmesi hem nitelikli akademik üretimi hem de teknoloji odaklı yenilikçi araştırmalarıyla üniversiteye ve ulusal/uluslararası bilim ekosistemine sunduğu katkının önemli bir göstergesi oldu.

Rektör ve Üniversite Yönetiminden Tebrikler

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz’ın, Türkiye’nin en seçkin bilim ödüllerinden biri olan TÜBA-GEBİP’i kazanmış olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Bu başarı hem kendisinin üstün çabasının hem de üniversitemizin nitelikli insan kaynağı yetiştirme politikasının bir sonucudur. Kendisini canı gönülden tebrik ediyor, çalışmalarında bundan sonra da başarılar diliyorum. Bu ödül, aynı zamanda üniversitemizin bilim üretme kapasitesinin ulusal platformdaki güçlü bir yansımasıdır"

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ve Prof. Dr. Yüksel Göktaş ile Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Efeoğlu, elde edilen üstün başarıdan dolayı Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz'ı ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun tebriklerini iletti.

